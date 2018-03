Comment fonctionne un laser à détatouer?

Les personnes qui souhaitent se défaire d'un tatouage sont toujours plus nombreuses. Or, tous les lasers n'ont pas la même efficacité quand il s'agit d'effacer un motif profondément tracé dans l'épiderme. Quels sont les éléments à garder en tête si l'on souhaite se faire détatouer et comment choisir au mieux son praticien? Les explications de la dermatologue Claudia Ricci Bovier. (nxp)