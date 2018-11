«Dans ce musée, interdit de ne pas toucher!»

«J’ai emmené un jour mes enfants à l’Exploradôme de Paris et ils ont adoré. Je me suis dit qu’il manquait un tel espace à Genève, un musée interactif autour de la science dédié aux enfants.» Alors, en partenariat avec ce centre français, la Genevoise Marine Sinclair a fondé son propre musée, l’Exploracentre, dans le quartier des Bains. Il ouvrira ses portes ce samedi 10 novembre.

Sur 400 m2, le musée propose deux espaces d’exposition en lien avec les mondes scientifique, numérique et environnemental. «Nous proposons une trentaine d’expériences interactives, indique Marine Sinclair. Notre devise: il est interdit de ne pas toucher! Nous voulons que les enfants soient acteurs, qu’ils manipulent, qu’ils expérimentent.»

Le premier étage du musée accueille une exposition thématique qui changera chaque année. Avec expériences, panneaux explicatifs et bornes interactives. C’est l’univers du cirque qui ouvre les feux. L’équilibrisme, l’acrobatie ou encore la jonglerie permettront d’aborder de manière ludique les lois physiques qui les régissent. Des ateliers, payants, seront proposés aux visiteurs, mais également aux classes scolaires, et en formule anniversaire. Sur le thème du cycle de l’eau potable, sur le montage vidéo, le fonctionnement du corps humain, les illusions d’optique, les insectes, l’équilibre pour aborder la notion de gravité, entre autres. «Nous allons alterner cours continus sur l’année et activités ponctuelles.»

Les activités sont élaborées par les scientifiques du réseau APIS, un atelier français de conception de manipulations scientifiques interactives, qui les propose aux acteurs de l’éducation et de la culture. Elles sont ensuite testées à l’Exploradôme et certaines sont sélectionnées pour le centre genevois. Des scientifiques formés à la médiation répondront aux questions des enfants et animeront les activités. L’entrée de l’espace d’exposition coûte 10 francs pour les enfants, 15 francs pour les adultes. Des prix un peu élevés pour un musée? «Cela reste un musée privé, qui à ce stade ne bénéficie pas de subventions, qui nous auraient permis de pratiquer des tarifs plus bas», répond Marine Sinclair. (24 heures)