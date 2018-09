Découvrez 10 fonctionnalités cachées d'iOS 12

La dernière mise à jour du système d'exploitation d'iPhone et iPad, iOS 12, est disponible au téléchargement depuis ce lundi 17 septembre. Aux côtés des principales nouveautés dévoilées par Apple (Facetime jusqu'à 32 participants, nouveaux animojis, réorganisation des notifications, gestion de l'activité, etc.), se cachent une série d'améliorations pouvant s'avérer des plus utiles. Nous en avons retenu dix, plus une en guise de bonus à la fin de cet d'article

1. Contrôler la consommation de la batterie

Comment et à quels moments consommez-vous votre batterie? Quelles sont les applis les plus gourmandes? Pour le savoir, il suffit de se rendre dans. Vous accédez alors à un rapport détaillant, graphiques à l'appui, l'utilisation qui est faite de votre batterie.





2. Programmer l'option «Ne pas déranger»

Plus besoin de d'activer et désactiver manuellement le mode «Ne pas déranger». Désormais, vous pouvez programmer sa désactivation après 1 heure, en début de soirée ou lorsque vous quittez un lieu. Cette dernière option s'avère pratique lorsque vous participez à une réunion ou assistez à un spectacle, par exemple. Pour activer ces options, accédez auet cliquez longuement sur

3. Ajouter une reconnaissance faciale

Pour les iPhones disposant de Face ID, il est maintenant possible d'ajouter une seconde reconnaissance faciale, la vôtre, avec par exemple un chapeau ou des lunettes, ou celle d'un tiers. Pour ce faire, rendez-vous dans. Pour supprimer ce second visage, il vous faudra réinitialiser Face ID.

4. Mettre à jour iOS automatiquement

Pour ne plus avoir à constamment vérifier si une nouvelle version est disponible, iOS 12 vous propose de se mettre à jour toute seule. Pour activer cette option, allez dans

5. Glisser pour fermer les applications

C'est une sorte de retour au bon vieux temps, celui où pour fermer une application, il suffisait de passer enpuis dequ'on souhaitait fermer. Remplacée par une procédure plus laborieuse, à savoir devoir appuyer longuement sur l'appli pour faire apparaître une croix rouge permettant alors sa suppression, cette ancienne technique, bien plus simple, est donc de retour sur les iPhone X.

6. Allumer la lampe de poche sans les mains

Ces quelques mots suffisent désormais pour activer et désactiver la lampe de poche de votre iPhone. Une option bien pratique quand on se lève au milieu de la nuit.

7. Lancer un appel directement depuis Message

Plus besoin de sortir de Message pour lancer un appel., vous faites désormais apparaître trois options, dont deux qui vous permettront de lancer un appel vocal ou visuel, avec Facetime.

8. Donner plus de couleurs aux annotations

La palette de couleurs disponibles pour les annotations de photos et captures d'écran a été élargie, passant d'une demi-douzaine de teintes à

9. Scanner un document plus rapidement

Depuis iOS 11, l'application Notes d'permet de scanner des documents. Avec iOS 12 , il est désormais possible de lancer cette option sans ouvrir l'application, en utilisant simplement, à savoir appuyer longuement le doigt sur l'icône de l'appli.

10. Scanner un QR Code rapidement

Si le scan d'un QR Code via l'appareil photo de l'iPhone existe depuis la précédente version d'iOS, il est aujourd'hui possible d'accéder à cette option plus rapidement, soit en ajoutant la commande dans le(Centre de contrôle > Personnaliser les commandes > Autres commandes > appuyez sur le bouton vert Scanner un QR Code), soit en appuyant longuement

Et en bonus...

Jouer les espions grâce aux Air Pods

Si vous disposez des écouteurs sans fils d'Apple, vous pourrez les utiliser comme aide auditive. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans. Depuis votre centre de contrôle, il vous suffit ensuite d'activer cette commande en appuyant sur l'icône Oreille. Connectés à votre smartphone, les Air Pods permettent ainsi d'amplifier le son capté par l'iPhone. Pratique pour écouter une conversation depuis une autre pièce!

(24 heures)