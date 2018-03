Des marraines d'allaitement à la rescousse des mères de prématurés

«En ce moment, je tire 700 millilitres de lait par jour.» «Waouh bravo!» «Joli!» Autour d’une table garnie de fruits et de sandwiches, les petits succès de Nastasia, jeune mère de famille, suscitent beaucoup d’enthousiasme. Elle trouve une écoute attentive auprès d’autres mères qui connaissent les mêmes difficultés qu’elle.

Depuis octobre 2016, le Service de néonatologie du CHUV a mis en place les réunions «Cafés-Au-Lait». Une fois par semaine, pendant une heure, des mamans bénévoles se tiennent à disposition pour parler d’allaitement avec les mères de bébés nés prématurément ou ayant eu des problèmes à la naissance.

«Nous nous focalisons en priorité sur ces mamans car elles et leurs nouveau-nés sont dans des situations particulièrement vulnérables, tant émotionnellement qu’au niveau de leur santé», explique Céline Fischer Fumeaux, médecin associée responsable de l’Unité de soutien à l’allaitement.

«Pour monter ce projet, nous nous sommes basés sur une étude américaine qui établit le lien entre le «marrainage» et la poursuite de l’allaitement: quand une femme est accompagnée par une consultante en lactation, ses chances de continuer à allaiter augmentent. Mais quand une professionnelle et une marraine l’accompagnent dans sa démarche, la probabilité de continuer à allaiter monte en puissance», selon Céline Fischer Fumeaux (voir encadré).

L’Unité de soutien à l’allaitement a lancé ces rencontres en octobre 2016 en s’inspirant d’autres pays, comme le Canada, où ce type de groupe est très implanté.

Discussion non médicalisée

Pour Cristina Guillet, coresponsable des marraines, la rencontre «entre pairs» est importante: «La discussion n’est pas médicalisée, ce qui permet aux participantes de se livrer davantage qu’avec le personnel soignant car elles se sentent plus en confiance.» Elle poursuit sur l’importance du soutien en général: «Allaiter peut prendre beaucoup d’énergie et peut être difficile pour les mamans. Ce n’est pas forcément quelque chose d’intuitif.» Les marraines sont recrutées par le CHUV sur la base de leur intérêt et de leur passage en néonatologie, cela afin qu’elles aient une expérience partagée avec les jeunes mamans qu’elles conseillent. «On leur demande également d’avoir une expérience positive de l’allaitement, peu importe combien de temps et la manière dont elles l’ont fait», précise Cristina Guillet.

Écoute attentive

Autour d’un thé ou d’une tisane de fenouil (réputée pour faire monter le lait), on échange des conseils d’ordre plus affectif que technique. «J’ai appris qu’il faut absolument apprendre à se faire confiance, car le moral joue beaucoup sur l’allaitement. Les montagnes russes émotionnelles, c’est normal au début», rassure Anne-Christine, une des deux marraines présentes le jour de notre visite. Et de rassurer une jeune maman présente sur le poids de son enfant à la naissance: «Ma fille faisait 1,6 kilo quand elle est née prématurément à 31 semaines.» Elle écarte les bras: «Aujourd’hui, je vous laisse imaginer comme elle est grande!»

Côté pratique, on se donne aussi des astuces sur les brassières adaptées aux tire-lait et sur les différents groupes de soutien de la région.

Deux mamans sont en quête de soutien ce jour-là. Elles ont accouché trois semaines auparavant et partagent leur vécu. Et les langues se délient vite: «Pour mon premier enfant, le médecin m’a dit que je n’avais plus rien à bouffer dans mes seins!» s’exclame Nastasia. Cette maman d’un petit garçon prématuré est venue ce jour-là pour partager son histoire et écouter celle des autres. «J’ai eu une expérience d’allaitement un peu difficile par le passé, c’est donc important d’en parler. Mais aujourd’hui, je suis aussi là pour recevoir deux, trois tuyaux».

Pour Fatime, qui a accouché récemment de triplés, la rencontre a été bénéfique: «Je suis heureuse d’être près de mes enfants, mais je passe mes journées seule au CHUV. Mon mari travaille et je connais peu de monde ici. Psychologiquement, ça m’a fait beaucoup de bien d’avoir pu écouter les expériences des autres.» (24 heures)