Gare au sucre liquide!

On pensait les boissons sucrées mises en cause dans les maladies cardiaques et circulatoires, notamment à travers l’obésité qu’elles peuvent induire en fournissant un nombre de calories excessif. Mais leur dangerosité semble devoir être étendue au risque de cancer. Et cela, dès des quantités qui paraissent aujourd’hui raisonnables ou limitées. Un seul petit verre de soda ou de jus de fruits en plus de la dose quotidienne standard pourrait ainsi favoriser la survenue de cancers supplémentaires.

Un petit verre

«Nous avons constaté qu’une augmentation de la consommation de boissons sucrées était positivement associée au risque global de cancer et de cancer du sein», écrivent les auteurs de ce travail paru dans la dernière livraison du «British Medical Journal» (BMJ). Une simple «augmentation de 100 ml par jour en moyenne de la consommation de boissons sucrées, ce qui correspond à un petit verre ou près d’un tiers de cannette standard (33 cl), est associée à une augmentation de 18% du risque de cancer», relève la docteur Mathilde Touvier, directrice de l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle Eren. L’augmentation est de 22% pour le cancer du sein. Plus inquiétant, le risque est similaire qu’il s’agisse de boissons sucrées ou de purs jus de fruits sans sucre ajouté, qui sont pourtant souvent associés à un bienfait pour la santé, même si manger des fruits et légumes en quantité suffisante offre des bienfaits avérés.

Les résultats suggèrent une augmentation de 30% du diagnostic de «tous les cancers» dans le groupe qui consomme le plus de boissons sucrées par rapport à celui qui en consomme le moins. Même si l’étude ne permet pas de démontrer strictement un lien de cause à effet, elle montre une «association significative», explique la chercheuse. Les facteurs (âge, mode de vie, activité physique, tabac, etc.) qui auraient pu influer sur les résultats ont été pris en compte. Ce n’est pas d’eux que vient la différence entre le groupe qui boit sodas et jus de fruits et celui qui en consomme peu ou pas.

Réduire le sucre

«C’est le sucre qui semble jouer le rôle principal dans cette association avec le cancer», qui n’apparaît pas pouvoir être uniquement expliquée par une prise de poids des participants à l’étude. En revanche, aucun lien n’a été détecté entre la consommation de boissons artificiellement sucrées avec des édulcorants et le risque de cancer. Mais la puissance statistique sur ce point est trop faible en raison d’une consommation limitée de ce type de boissons dans cette population.

Mieux vaut donc «réduire le sucre. La recommandation en France est de moins d’un (petit) verre de jus de fruits par jour» par exemple, rappelle-t-elle. Une boisson sucrée contient au moins 5% de sucre, 100 ml de pur jus d’orange sans sucre ajouté environ 10 grammes de sucre (environ deux morceaux de sucre), et un nectar beaucoup plus, indique-t-elle.

Ce qui fait la puissance de cette recherche, c’est qu’elle est basée sur une très grande cohorte: les chercheurs ont interrogé plus de 100'000 adultes participant à l’étude française «NutriNet-Santé», de 42 ans en moyenne et dont 79% sont des femmes. Les participants, suivis pendant un maximum de neuf ans (2009-2018), ont rempli au moins deux questionnaires diététiques validés en ligne portant sur leur alimentation et leur consommation quotidienne de boissons sucrées (dont les 100% jus de fruits) ou artificiellement sucrées. Au cours du suivi, 2193 cas de cancer ont été relevés, en moyenne à 59 ans. Pour les auteurs, ces résultats «confirment la pertinence des recommandations nutritionnelles existantes pour limiter la consommation de boissons sucrées, y compris les jus de fruits 100%, ainsi que des mesures politiques» telles que les taxes et restrictions commerciales à leur encontre.

©Le Soir