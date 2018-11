«J’ai eu l’impression qu’un wagon me déchirait les entrailles»

Aurélie* est encore en colère quand elle raconte l’accouchement de son deuxième enfant. C’était il y a six mois à la maternité du CHUV. «J’ai fait une demande de péridurale qui n’a pas été entendue. Pourtant, le travail a duré presque dix-huit heures. Mais on me disait toujours que c’était trop tôt. Au final, j’ai presque accouché dans le couloir au terme de douleurs très fortes. Des études ont montré qu’elles peuvent s’apparenter en termes d’intensité à une amputation d’un membre sans anesthésie, du moins chez certaines femmes.»

Selon des recherches, un tiers des accouchements sont vécus comme des traumatismes par les Suissesses. Mais dans le cas d’Aurélie, il n’y a pas que cela. À la maternité, la Vaudoise met rapidement des mots sur ce qui lui arrive: violences obstétricales. C’est que la thématique a été très débattue en France suite à un rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes publiés en 2016. Celui-ci souligne la fréquence des «actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical». Certains s’apparentent à des violences, notamment des gestes exercés sans consentement ou sans respecter le choix et la parole de la patiente, du harcèlement, voire des agressions sexuelles dans le cadre du suivi médical, ou encore des actes ou refus d’actes non justifiés médicalement. Épisiotomie non justifiable, péridurale refusée, expressions abdominales, etc.: depuis quelques mois, les langues se délient en Suisse romande aussi sur ces pratiques dénoncées désormais comme des violences. À tel point que pour la première fois, la conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS/VD) et la députée cantonale vaudoise Carine Carvalho Arruda (PS) ont décidé de porter le débat sur la place publique.

Au CHUV, dans les jours qui suivent son accouchement, Aurélie aborde avec le personnel soignant son sentiment par rapport à sa prise en charge. «On m’a entendue, mais ma plainte n’a pas été reconnue.» On lui propose un suivi psy: «Je l’ai ressenti comme le message suivant: nous n’avons pas de problème, c’est vous qui êtes fragile.» Sa colère ne faiblit pas et elle se résout à écrire une plainte. Plusieurs semaines après son accouchement, enfin, elle est reçue par un médecin-chef qui reconnaît que ce qu’elle a vécu n’était pas adéquat. «Mais beaucoup de jeunes mamans n’en parlent plus après l’accouchement. Avec la fatigue, elles n’en ont plus forcément l’énergie.»

Loin d’Aurélie l’idée de stigmatiser le CHUV ou la sage-femme qui lui a refusé la péridurale. D’ailleurs la définition des violences gynécologiques et obstétricales précise bien que ces dernières ne sont pas forcément intentionnelles. «C’est aussi une question de mentalité avec cette idée que la naissance est un moment magique, et qu’une fois le bébé né, les femmes oublient la douleur ressentie», dénonce Aurélie. Elle a aussi l’impression que les femmes, bien souvent, ne sont pas suffisamment préparées à l’accouchement et aux difficultés qui peuvent se présenter, tandis que la pression pour un accouchement le plus physiologique possible est forte. «Ce qui m’a interpellée, c’est que l’accouchement est souvent associé à une performance. On entend dire: je n’ai pas réussi à accoucher par voie basse, je n’ai pas réussi sans péridurale.»

À Genève, Julia* a fait des cauchemars pendant des mois suite à la venue au monde de sa fille. L’équipe des HUG tente de faire naître le bébé à l’aide de forceps, puis d’une ventouse. Le nourrisson est en détresse respiratoire. Julia le vit comme un acharnement à vouloir faire naître son enfant par voie basse. Au final, l’équipe médicale la conduit au bloc pour une césarienne d’urgence sans anesthésie spécifique: «J’étais sous l’effet d’une péridurale qui fonctionnait mal. J’ai eu l’impression qu’un wagon me déchirait les entrailles.» Sa fille naît avec des signes vitaux à zéro et un œdème cérébral. Son compagnon tente de la convaincre d’entrer en médiation avec l’hôpital, tout comme son gynécologue. Mais elle renonce. «J’ai eu tellement peur pour ma fille. Au final, elle est en bonne santé. Je veux juste aller de l’avant.»

Un rapport et de la prévention

Elles-mêmes jeunes mamans, Rebecca Ruiz et Carine Carvalho Arruda puisent aussi dans leur expérience personnelle pour parler d’un verrou à faire sauter. La conseillère nationale interpellera le Conseil fédéral lors de la session d’hiver du parlement fédéral. «J’aimerais savoir si l’Office fédéral de la santé publique s’est déjà penché sur la question et s’il possède des données. Je souhaiterais que l’on documente ces violences sexistes en reprenant par exemple la méthodologie du rapport français.» Sa collègue députée au Grand Conseil vaudois défendra une interpellation similaire mardi prochain au niveau cantonal. «En parlant des violences gynécologiques et obstétricales, je me suis rendu compte que cela résonnait chez beaucoup de monde. Nous voulons faire la lumière sur ces cas», explique-t-elle.

Les deux Vaudoises s’interrogent aussi sur les moyens de prévention. «Ces violences ne sont pas forcément intentionnelles, rappelle Carine Carvalho Arruda. Ce sont davantage des pratiques peu remises en question, soit parce qu’on les a toujours faites comme cela, soit parce que les conditions de travail du personnel ne permettent pas non plus de mieux entendre la volonté des femmes.» Vice-présidente de la Fédération suisse des patients, Rebecca Ruiz abonde: «Il faut aussi réfléchir à la manière dont on prend en compte les femmes et leurs besoins au niveau des soins.» Pour elles, libérer la parole est un préalable à un changement des mentalités.

*Prénoms d’emprunt (24 heures)