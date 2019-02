La Nasa confirme la mort d'Opportunity

La Nasa a confirmé mercredi que le robot martien Opportunity, qui roulait sur Mars depuis 2004 mais ne communiquait plus depuis juin 2018, était définitivement hors service.

«Je déclare la mission Opportunity terminée», a déclaré le responsable scientifique de la Nasa, Thomas Zurbuchen, lors d'une conférence de presse à Pasadena en Californie, au Jet Propulsion Laboratory d'où était piloté le rover.

«C'est une célébration», a ensuite dit l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, évoquant la longueur de la mission et son apport aux connaissances sur l'histoire de Mars.

One of the most successful and enduring feats of interplanetary exploration, our @MarsRovers Opportunity is at an end after almost 15 years exploring the surface of Mars. Designed to last just 90 Martian days, here's a look at this record-setting mission: https://t.co/erVYRlyIOm pic.twitter.com/VEY0KbLxyz