La mortalité du cancer du sein recule grâce à une prise en charge plurielle

Une caisse refuse de rembourser

L’ablation totale d’un sein porteur d’une tumeur n’est aujourd’hui effectuée que si elle se justifie du point de vue médical. Lorsqu’une patiente est porteuse des mutations génétiques connues comme favorisant le cancer du sein, une mastectomie préventive des deux seins est souvent pratiquée. L’assurance-maladie rembourse l’intervention, même si aucune tumeur n’a été décelée. Mais d’autres indications peuvent justifier une ablation. C’est le cas d’une patiente de la Dre Patricia Roggero. Or son assurance refuse pour l’heure le remboursement. En 2011, à 38 ans, elle est opérée d’une tumeur au sein droit. En 2018, lors de la mammographie et de l’échographie de contrôle, qui ne montrent rien de suspect, la patiente signale qu’une glande mammaire a un peu augmenté de volume. Une IRM détecte alors un second cancer (non une récidive). «J’ai cherché à savoir quand cette tumeur est apparue et pourquoi on ne l’a pas vue lors de mes contrôles annuels, témoigne la patiente. On m’a dit que j’avais des seins très denses et difficiles à surveiller. J’ai alors souhaité qu’on m’enlève les deux seins.» Ce qui a été fait. «Le cas de la patiente a été examiné au sein du réseau: le bien-fondé de la mastectomie préventive a été validé», affirme la Dre Roggero. Ce que confirme le Pr Khalil Zaman, directeur du Centre du sein du CHUV. L’assurance Visana indique ne pas vouloir s’exprimer, le cas n’étant pas encore réglé.