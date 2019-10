La pollution de l'air peut causer la calvitie

Messieurs, si vous perdez vos cheveux, c'est peut-être à cause de la pollution de l'air. C’est en tout cas ce que conclut une étude présentée cette semaine à Madrid lors du 28e congrès de l’Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie.

Des scientifiques sud-coréens ont en effet exposé pendant 24 heures des papilles dermiques - des cellules du cuir chevelu présentes à la base du follicule pileux humain - à plusieurs concentrations de particules fines issues notamment du diesel (PM). Résultat: le taux des protéines responsables de la croissance des chevaux avait chuté. Et la corrélation est frappante: plus le niveau des particules fines était élevé, plus le taux de protéines chutait.

«Bien que les liens entre la pollution atmosphérique et plusieurs maladies graves telles que le cancer, la bronchopneumopathie chronique obstructive et les maladies cardiovasculaires soient bien établis, il n’existe que peu ou pas de recherche sur les effets de certaines particules sur la peau humaine et les cheveux en particulier», a expliqué Hyuk Chul Kwon, chercheur sud-coréen et coauteur de l’étude.

«Nos recherches expliquent le mode d’action des polluants atmosphériques sur les cellules de la papille dermique du follicule pileux, et montrent comment les polluants atmosphériques les plus courants entraînent la chute des cheveux», a-t-il poursuvi.

«S'il est difficile d'échapper à la pollution ambiante, limiter le temps de promenade dans les rues commerçantes, en particulier aux heures de pointe, devrait contribuer à réduire l'exposition», a-t-il déclaré. «Si vous faites de l'exercice à l'extérieur, essayez de le faire dans des zones moins polluées et ne passez pas trop de temps à attendre aux points chauds de la circulation tels que les feux de circulation», a-encore conseillé le chercheur.