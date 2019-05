Le bon moment pour prendre son insuline

La sensibilité à l'insuline fluctue en fonction des cycles jour-nuit, mais aussi des organes concernés. C'est ce qu'indique une étude genevoise qui incite les patients diabétiques et leurs médecins à prendre en compte le moment idéal de la prise d'insuline.

La sécrétion de plusieurs hormones, et notamment de l'insuline, varie sur une période de 24 heures et toute modification de ces rythmes semble prédisposer aux maladies métaboliques, a indiqué mardi l'Université de Genève (UNIGE) dans un communiqué.

Sensibilité à l'insuline

Pour se synchroniser, le corps prend en compte deux éléments essentiels: l'alternance de la lumière et de l'obscurité, ainsi que celle de la prise alimentaire et du jeûne. La lumière perçue par les neurones rétiniens est ainsi transmise au cerveau, qui à son tour règle les horloges périphériques situées dans les différentes parties du corps.

«Notre hypothèse était que la sensibilité à l'insuline variait selon le cycle quotidien de 24 heures, mais aussi selon les tissus», explique Roberto Coppari, professeur an Centre du diabète de l'UNIGE, qui a dirigé ces travaux.

«Comme nous savions déjà que certains neurones du noyau hypothalamique ventromédial (VMH) contrôlaient le système nerveux sympathique des muscles squelettiques des souris, nous nous sommes penchés sur ces neurones - nommés VMH SF1 - dans la régulation de l'action de l'insuline», ajoute le spécialiste, cité dans le communiqué.

Du cerveau aux organes

Les scientifiques ont effectué une évaluation complète de l'action de l'insuline dans différents tissus chez des souris (le muscle gastrocnémien et le muscle soléaire, tous deux situés dans la patte, les tissus adipeux et le foie) et ont observé d'importantes variations.

En maintenant des souris dans un cycle de 12 heures de lumière et de 12 heures d'obscurité, la sensibilité à l'insuline était logiquement la plus faible pendant la période de repos. Ils ont ensuite reconduit les mêmes mesures sur des animaux chez qui le gène SIRT1 - un gène lié à la régulation de composants moléculaires de l'horloge centrale - était supprimé uniquement dans les quelques milliers de neurones VMH SF1.

«Nous savions déjà que les souris avec une altération de ce gène dans les neurones VMH SF1 présentaient une propension à la résistance à l'insuline», explique Giorgio Ramadori, premier auteur de l'étude. En modulant le temps d'exposition à la lumière, les chercheurs ont démontré que le gène SIRT1 des neurones VMH SF1 jouait un rôle clé dans l'action de l'insuline dans le muscle gastrocnémien, mais pas dans les autres tissus.

Une altération minime suffit

Selon le Pr Coppari, «cela nous apprend deux choses: d'une part que le même mécanisme de gestion du temps est régulé différemment par le cerveau selon les organes concernés, mais que d'autre part la perturbation d'une seule de ces voies de régulation suffit à augmenter significativement le risque d'un individu à développer un diabète».

Pour mieux évaluer l'effet de la lumière sur la sensibilité des tissus à l'insuline, les chercheurs ont mesuré l'absorption du glucose induite par l'insuline. Il s'avère qu'une petite perturbation de l'apport en lumière (par exemple une heure de lumière au milieu de la période d'obscurité ou une suppression de lumière pendant deux jours) suffit à entraîner un effet négatif.

L'augmentation ou la diminution de la lumière peut influencer profondément la sensibilité des tissus à l'insuline et l'altération, même minime, de ce mécanisme est suffisante pour perturber la stabilité métabolique de manière importante. Cela expliquerait pourquoi les personnes exposées à la lumière au mauvais moment - les travailleurs aux 3x8 par exemple - sont plus susceptibles de développer des maladies comme le diabète.

Le moment de la journée

Plus de 450 millions de personnes dans le monde sont diabétiques, et beaucoup ont besoin d'injections quotidiennes d'insuline. Seul traitement disponible, il n'est pas sans risque, le principal étant une hypoglycémie pouvant mener au coma et même à la mort. «La quantité d'insuline administrée aux patients est calculée en fonction de l'apport en glucides», souligne Roberto Coppari: «Si, comme nos résultats l'indiquent, la sensibilité à l'insuline varie en fonction de l'heure de la journée et du rythme circadien de chacun, ces paramètres devraient être pris en compte pour que chaque patient puisse mieux gérer son traitement et en limiter les risques».

De manière plus générale, l'influence du moment de la journée sur l'efficacité des traitements médicamenteux mériterait d'être étudiée beaucoup plus largement, conclut le chercheur. Ces travaux sont publiés dans la revue Cell Reports. (ats/nxp)