Le télescope CHEOPS placé avec succès sur orbite

Le télescope spatial suisse CHEOPS a été placé en orbite comme prévu mercredi vers 12h20. Soit deux heures et 25 minutes environ après le lancement de la fusée Soyouz de Kourou, en Guyane française.

Les deux manoeuvres requises se sont déroulées sans anicroche, selon des images et animations retransmises en direct par Arianespace. La séparation du lanceur a été accueillie par des applaudissements nourris de l'équipe CHEOPS à Kourou.

CHEOPS s’est envolé depuis Kourou

Interrogé par Keystone-ATS, le Prix Nobel de physique 2019 Didier Queloz, présent sur place, s'est montré ravi du succès de l'opération. Des premiers tests doivent suivre pour voir si le satellite réagit.

The #Soyuz #VS23 of #CHEOPS launch from a different perspective, capturing the illumination of the clouds & folk watching at the Colibri viewing site, 5.6km from the pad.



Great stuff – worth the wait

Ce n'est qu'à ce moment-là que les responsables de la mission pourront pousser un ouf de soulagement. Suivra une phase de tests de plusieurs mois.

A l'Université de Berne, où Cheops a été conçu, c'était l'enthousiasme.

Le satellite d'observation italien Cosmo-Skymed, charge principale, avait déjà été largué après 22 minutes et 43 secondes. Les nanosatellites français Angels et Eyesat, et autrichien Ops-Sat doivent encore être placés en orbite vers 14h15.

4000 exoplanètes

CHEOPS (abréviation de CHaracterising ExOPlanet Satellite) est un projet de l'ESA et de la Suisse. Ses objectifs consistent à étudier les exoplanètes en observant les étoiles autour desquelles elles orbitent.

Plus de 4000 exoplanètes - orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil - ont été détectées depuis la découverte de la première, 51 Pegasi b, il y a 24 ans par les Prix Nobel de physique 2019 Michel Mayor et Didier Queloz.

L'objectif de CHEOPS n'est pas d'aller en débusquer de nouvelles mais d'analyser celles déjà identifiées pour tenter de comprendre de quoi elles sont faites. Embarqué sur le satellite, le télescope orbitera à 700 kilomètres au-dessus de la Terre pour ne pas subir les perturbations de l'atmosphère, et accédera à tout le ciel, Soleil dans le dos.

Le lanceur moyen Soyouz emmenait également le satellite d'observation de la Terre COSMO-SkyMed Second Generation, pour l'Agence spatiale italienne (ASI) et le ministère de la Défense italien et trois nanosatellites, les français Angels et Eyesat, et l'autrichien Ops-Sat. La durée de la mission, du décollage à la séparation des satellites, est de 4 heures et 13 minutes.

Liftoff of Soyuz VS23!

