Le télescope Cheops s'est envolé vers les exoplanètes

Le télescope spatial suisse CHEOPS a décollé comme prévu mercredi à 09h54 de Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée Soyouz. Le largage du satellite est prévu vers midi, heure suisse.

Cheops a quitté la Terre, après un report du lancement la veille, pour gagner son poste d'observation des exoplanètes et tenter de gravir une marche supplémentaire dans la compréhension de l'origine de la vie. Le premier essai de lancement avait avorté en raison d'un composant défectueux. Le compte à rebours avait été interrompu une heure et vingt-cinq minutes avant l'envol.

Mercredi à 05h54 heure locale, tout s'est passé comme prévu et la fusée s'est élancée dans un bruit assourdissant dans le ciel nocturne de Kourou. Le satellite d'observation italien Cosmo-Skymed a d'abord été largué.

Le tour de CHEOPS est prévu deux heures et 23 minutes après le décollage. Ce n'est qu'à ce moment-là que les responsables de la mission pourront pousser un ouf de soulagement.

A l'Université de Berne, où Cheops a été conçu, c'était l'enthousiasme.

4000 exoplanètes

CHEOPS (abréviation de CHaracterising ExOPlanet Satellite) est un projet de l'ESA et de la Suisse. Ses objectifs consistent à étudier les exoplanètes en observant les étoiles autour desquelles elles orbitent.

Près de 4000 exoplanètes - orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil - ont été détectées depuis la découverte de la première, 51 Pegasi b, il y a 24 ans par les Prix Nobel de physique 2019 Michel Mayor et Didier Queloz.

L'objectif de CHEOPS n'est pas d'aller en débusquer de nouvelles mais d'analyser celles déjà identifiées pour tenter de comprendre de quoi elles sont faites. C'est là un pas dans la longue quête de formes de vie extraterrestre, mais aussi des origines de la Terre.

La «banlieue proche» du Soleil

Embarqué dans un satellite, le télescope orbitera à 700 kilomètres au-dessus de la Terre pour ne pas subir les perturbations de l'atmosphère, et accèdera à tout le ciel, Soleil dans le dos.

Sa cible: Proxima du Centaure, 55 Cancri, Koro 1... au moins 400 systèmes planétaires, distants de quelques centaines d'années-lumière - la «banlieue proche» du Soleil à l'échelle de la Voie lactée.

Les données récoltées par CHEOPS, combinées à des informations récoltées par les télescopes au sol, permettront de mesurer la densité, paramètre essentiel pour déterminer la composition de la planète. Un critère fondamental pour définir la probabilité qu'une planète puisse héberger la vie. Mais la mission étudiera aussi les planètes dites «non-habitables», pour comprendre leur diversité.

Le lanceur moyen Soyouz doit également déployer le satellite d'observation de la Terre COSMO-SkyMed Second Generation, pour l'Agence spatiale italienne (ASI) et le ministère de la Défense italien. Il emporte trois charges auxiliaires: les nanosatellites français Angels et Eyesat, et l'autrichien Ops-Sat. (afp/ats/nxp)