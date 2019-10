Les chats s'attachent bel et bien à leur propriétaire

Non, les chats ne sont pas des animaux ingrats et s'attachent bel et bien à leur propriétaire. Des scientifiques américains viennent de le prouver dans une étude parue récemment dans le journal «Current Biology». Selon eux, le lien qu'ils forment avec leurs propriétaires s'apparente à celui qui lie les chiens et même les bébés avec les adultes.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs, de l'université de l'État de l'Oregon, ont placé pendant deux minutes 108 chats et leurs maîtres dans une pièce. Puis les humains ont quitté la pièce. Avant de revenir plus tard. Le comportement des félins a alors été passé sous la loupe.

Comme les bébés

Résultat: 64% des chats ont montré un comportement d'attachement, comme saluer immédiatement leur propriétaire quand il entrait dans la pièce. Et ils étaient moins stressés lorsque leurs maîtres étaient dans la pièce, tout comme un bébé est moins stressé quand son parent est là.

À titre de comparaison, 65% des bébés présentent un attachement similaire à leurs parents et 61% des chiens ont démontré une relation de ce type vis-à-vis de leur maître.

«C'est la première fois que des chercheurs démontrent empiriquement que les chats affichent les mêmes styles d'attachement que les bébés et les chiens», selon Kristyn Vitale, auteure principale de l'étude.