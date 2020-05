Musk et Bezos décrochent un contrat avec la Nasa

La Nasa a signé un contrat de 1 milliard de dollars avec trois compagnies, dont Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d'Elon Musk. Celles-ci doivent développer des atterrisseurs lunaires, toujours dans le but affiché des Etats-Unis de renvoyer un être humain sur la Lune.

SpaceX d'Elon Musk (patron de Tesla), Blue Origin de Jeff Bezos (patron d'Amazon et homme le plus riche du monde) et Dynetics, une autre entreprise aérospatiale américaine, vont donc se partager 967 millions de dollars pour développer chacun leur alunisseur jusqu'en février 2021. L'agence spatiale américaine choisira alors l'un des modèles présentés.

LIVE: We’ve selected the 3 companies to develop lunar landers that will land #Artemis astronauts on the Moon: @blueorigin, @Dynetics & @SpaceX.



Hear from our Administrator @JimBridenstine, Associate Administrator @DouglasLoverro & @NASA_Marshall experts: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/kmJ08Kc1eY