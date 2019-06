Ancien peuple découvert grâce à des dents de lait

Une équipe internationale avec participation bernoise a mené des analyses génétiques sur deux dents de lait vieilles de 31'000 ans provenant du nord-est de la Sibérie. Cela a permis d'identifier un peuple qui vivait dans cette région pendant le dernier âge glaciaire.

Les dents proviennent d'un site d'excavations sur le fleuve Yana, a indiqué jeudi l'Université de Berne dans un communiqué. Les résultats de cette étude publiée dans la revue Nature montrent que ces «anciens Sibériens du nord» vivaient dans des conditions extrêmes, chassant le mammouth laineux, le rhinocéros laineux et le bison.

«Chose remarquable, cet ancien peuple de Sibérie du Nord était davantage apparenté aux Européens qu'aux Asiatiques», explique Laurent Excoffier, co-auteur de ces travaux, cité dans le communiqué. «Il est probablement venu de l'Eurasie occidentale, peu après la séparation entre les groupes de population européens et asiatiques», ajoute le professeur bernois, également chef de groupe à l'Institut suisse de bioinformatique.

Le site, connu sous le nom de «Yana Rhinoceros Horn Site» (Yana RHS), a été découvert en 2001 et comprend plus de 2500 artefacts, parmi lesquels des ossements d'animaux, de l'ivoire ainsi que des outils en pierre et des preuves d'habitations humaines.

Très mobiles

L'équipe dirigée par Eske Willerslev, professeur au St John's College de l'Université de Cambridge (GB) et directeur du Lundbeck Foundation Centre for GeoGenetics de l'Université de Copenhague, a analysé l'ADN a montré que ces anciens Sibériens du nord semblaient s'adapter très vite aux environnements extrêmes et étaient très mobiles.

Pour le Pr Willerslev, «ces individus sont un élément essentiel de l'histoire de l'humanité. Ils se sont diversifiés presque en même temps que les ancêtres des Asiatiques ou des Européens actuels et il est probable qu'à un moment donné, ils aient peuplé une grande partie de l'hémisphère nord».

Dans le cadre de cette vaste étude, l'équipe a analysé l'ADN de 34 échantillons humains retrouvés sur des sites archéologiques au nord de la Sibérie et en Russie centrale. Cela a permis de reconstruire la dynamique complexe des populations pendant la dernière ère glaciaire ainsi que d'effectuer des comparaisons génétiques avec d'autres peuples.

La structure génétique des Sibériens actuels est une mosaïque à laquelle ont contribué les anciens Sibériens du nord, qui ont peuplé une vaste région allant du nord de l'Eurasie au continent américain.

Chaînon manquant

Il est généralement admis que l'être humain est arrivé sur le continent américain pour la première fois en traversant le détroit de Béring pour aller de la Sibérie jusqu'en Alaska. Ces deux régions étaient en effet reliées par voie terrestre à la fin de l'ère glaciaire. Les chercheurs ont réussi à établir que ces individus faisaient partie de peuples asiatiques qui se sont mélangés aux anciens Sibériens du nord.

Ces résultats sont basés sur l?analyse du génome d'un squelette d'un homme vieux de 10'000 ans retrouvé sur un autre site à proximité du fleuve Kolyma en Sibérie. Cet individu a une ascendance constituée d'un mélange d'ADN d'anciens Sibériens du nord et d'Asie orientale, très similaire à celle des peuples indigènes du continent américain.

C'est la première fois que des restes humains aussi étroitement liés à la population indigène du continent américain sont découverts en dehors des États-Unis. Le Pr Willerslev conclut: «Cet individu de Kolyma représente le chaînon manquant permettant de comprendre la génétique des peuples indigènes du continent américain». (ats/nxp)