Claude Nicollier: «Une éclipse est toujours émouvante par sa beauté!»

En quoi le phénomène est-il si exceptionnel?

Une éclipse totale est toujours un très beau phénomène. J’accompagne un groupe de seize personnes. Je serai leur guide pour la partie astronomique. Pour voir l’éclipse, nous avons prévu de nous rendre dans la partie sud du désert, à Punta Colorada. C’est là que la probabilité d’un ciel clair est la plus haute. A 16h39 très exactement, le soleil sera relativement bas dans le ciel, à 13,5 degrés au-dessus de l’horizon. Il faut savoir qu’au Chili, en ce moment, c’est l’hiver austral donc le soleil est très bas.

On vous sent comme un enfant avant d’aller au parc d’attractions. Qu’est-ce qui passionne toujours autant?

Voir les étoiles en plein jour, c’est magique. Au moment de l’éclipse, lorsque le disque du soleil sera occulté, nous aurons la possibilité de voir les planètes les plus brillantes, telles Vénus, Mars ou Mercure dans un paysage féerique de désert. Le phénomène ne durera que deux minutes et demi. Ce n’est pas très long. C’est une éclipse de durée moyenne.

Est-ce immanquable?

(Il rit) Tout est relatif. On peut vivre toute sa vie sans avoir vu une éclipse de soleil. C’est émouvant par sa beauté. Et comme l’on peut maintenant prédire ces événements avec une précision extraordinaire.

La région est connue pour être exceptionnelle…

Elle l’est. On en profitera pour visiter les autres observatoires. Nous irons dans un endroit qui dispose de quatre téléscopes au rayonnement optique. Ils sont immenses. Nous aurons l’occasion unique d’ouvrir les yeux sur une réalité magnifique. Plus tard, nous bougerons vers la frontière avec l’Argentine, à 5000 mètres d’altitude. Cet observatoire-là dispose de 66 antennes. Ces dernières permettent d’observer non pas les ondes visibles (comme les étoiles chaudes) mais les objets froids dans l’univers. C’est fascinant.



En Suisse, la dernière éclipse totale de soleil date de 1999. Qu’est-ce qui sera différent avec la chilienne?

Chaque éclipse permet d’observer d’autres choses. On se réjouit toujours de voir ce que ça va donner. C’est toujours différent. Nous avons une cache naturelle, la lune elle-même, qui nous offre une atmosphère extérieure unique. C’est absolument magnifique. Mon enthousiasme est très grand. J’ai été guide une demie douzaine de fois ces dix dernières années. La dernière fois, à Java, en Indonésie. C’est toujours un plaisir de partager cette passion. Avec les groupes, nous échangeons sur de nombreux sujets, l’état de la planète par exemple. Et mon expérience dans l’espace. Et si vous avez l’occasion, réservez le 14 janvier 2020 dans votre agenda. En Argentine, c’est la date de la prochaine éclipse totale de soleil. (24 heures)