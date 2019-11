Consulter un médecin sur une plateforme en ligne pour 39 francs

Une consultation médicale immédiate, à distance et moins chère qu’une visite chez son généraliste. C’est ce que propose Soignez-moi.ch, nouvelle plateforme web de télémédecine centrée sur les soins de premier recours (gastro, fièvre, mal de gorge, problèmes urinaires, ORL, dos, peau…). L’idée est de supprimer les visites inutiles chez le médecin ou à l’hôpital pour des cas «simples» pouvant être traités à distance. Et de lutter, du même coup, contre la hausse des coûts de la santé et l’engorgement des Urgences.

Une trentaine de symptômes simples et connus sont pris en compte sur ce site très facile d’utilisation. Le patient répond tout d’abord à un questionnaire médical. On lui signifie ensuite s’il doit se rendre chez un médecin, aller aux Urgences ou si une prise en charge à distance est possible. Dans ce dernier cas de figure, il lui en coûtera 39 francs, remboursé par toutes les assurances de base. La plateforme assure un diagnostic et une ordonnance par voie électronique dans l’heure, faute de quoi la consultation est offerte.

Généraliste devant l’écran

«Nos médecins appellent tous les patients et envoient, avec leur accord, un rapport à leur médecin traitant», précise Romain Boichat. Ce Vaudois (ex-managing director d’Aevis Victoria, le groupe d’hôtels et de cliniques privées) a créé la plateforme avec Carole Matzinger (ex-directrice administrative au CHUV) et le Dr Daniel Fishman. Neuf médecins officient déjà en ligne. Ces généralistes «expérimentés» assurent la permanence en tournus, à côté de leur pratique, à un taux d’occupation de 10% en moyenne.

«Il s’agit de répondre, à notre modeste niveau, à un problème d’accès aux soins, indique le Dr Daniel Fishman, qui a travaillé quinze ans en tant qu’urgentiste au CHUV et a dirigé les Urgences de Sion et de l’Hôpital Riviera-Chablais. Nous ne voulons pas nous substituer aux médecins traitants – la plateforme est d’ailleurs à leur disposition – mais nous sommes confrontés à un déficit programmé de médecins de premier recours. Il est difficile d’obtenir un rendez-vous rapidement chez son généraliste; certaines personnes n’en ont d’ailleurs pas. Elles se tournent donc vers les Services des urgences, sans critère d’urgence ou de gravité.»

«Il y a des situations où un examen clinique n’est pas indispensable»

N’est-il pas indispensable pour un médecin de voir son patient avant de poser un diagnostic? «Nous prenons en charge des cas que les médecins traitent déjà par téléphone, répond le Dr Fishman. Il y a des situations où un examen clinique n’est pas indispensable.»

Le médecin ajoute que les pharmacies partenaires pourront faire des examens à la demande de Soignez-moi.ch, par exemple pour détecter une angine à streptocoques ou faire une prise de tension.

Indépendant des assureurs

«Nous sommes indépendants des assureurs», précise Romain Boichat. Un point qui les différencie des géants de la télémédecine en Suisse comme Medgate et Medi24. «Ces services sont réservés aux membres des caisses maladie affiliées. Et on ne sait pas bien si c’est un médecin qui répond, relève le Dr Jean Gabriel Jeannot. Troisième point qui me déplaît: ils ne communiquent pas avec le médecin traitant.» Ce spécialiste de la santé numérique développe pour Soignez-moi.ch une formation de consultation en ligne pour les médecins (lire encadré).

La plateforme compte s’étendre à toute la Suisse dans les prochains mois et prendre bientôt en charge les maladies chroniques. Ses concepteurs vont signer un partenariat avec un grand hôpital universitaire suisse dont le nom est encore tenu secret. Vaud n’est pas dans le coup. «Nous avions approché Unisanté mais ils n’ont actuellement pas souhaité participer au développement de cet outil», rapporte Romain Boichat.

«Ne remplace pas le contact»

«Cette plateforme donne l’impression d’être de qualité et mérite d’être testée, juge le médecin cantonal vaudois, Karim Boubaker. Mais il faut rester attentif. La satisfaction des gens sera un bon indicateur.» Il juge que le service «correspond à un besoin: accéder à certaines prestations de manière facilitée, électronique et à des coûts moindres. Par contre, je n’aimerais pas que la médecine se limite à des contacts informatiques et téléphoniques. Je vais faire en sorte que la télémédecine ne remplace pas la médecine humaine, de contact.»