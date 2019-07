Dès aujourd'hui, l'humanité vit à crédit

L'humanité vit à crédit à partir de lundi car elle a déjà consommé toutes les ressources naturelles qu'offre la planète, soit deux mois plus tôt qu'il y a 20 ans, selon les calculs de Global Footprint Network.

«L'humanité utilise actuellement les ressources écologiques 1,75 fois plus vite» que les capacités de régénération des écosystèmes, souligne l'ONG dans un communiqué. «Nous grignotons le capital naturel de notre planète, amenuisant d'autant sa capacité régénérative future», avertit encore l'ONG.

The precise Earth Overshoot Day date for each year is less significant than the sheer magnitude of ecological overshoot. Over the last decades, the date has been creeping up the calendar, although at a slowing rate. https://t.co/ZwrDagJt5K #MoveTheDate pic.twitter.com/i4gM0pk5Mk