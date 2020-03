Allergies au pollen ou Coronavirus?

Les yeux qui pleurent, le nez qui coule et la gorge qui gratte. En ces temps marqués par l’épidémie de Coronavirus, ces symptômes peuvent générer leur lot d’angoisses. Dans la plupart des cas, il s’agit pourtant des désagréments habituels du printemps chez les personnes allergiques au pollen.

Avec un hiver particulièrement doux – le plus doux jamais enregistré par MétéoSuisse – la saison a démarré tôt pour les Genevois sujets au rhume des foins. «Les pollens de noisetier ont commencé très fort en janvier», observe Lionel Fontannaz, météorologue à MétéoSuisse. D’autres essences ont aujourd’hui pris le relai, dont les frênes, les charmes et les bouleaux, particulièrement allergènes. Si on se situe «en pleine saison pollinique» selon le météorologue, la concentration de ces grains microscopiques dans l’air reste pour l’heure modérée. «La température assez fraîche de ces derniers jours atténue leur production et leur dispersion», explique Lionel Fontanaz. La situation pourrait évoluer en fin de semaine avec un réchauffement annoncé. Des précipitations sont cependant attendues dimanche. «Elles nettoieront l’air», observe le spécialiste.

Avec une irritation des voies respiratoires, les personnes allergiques présentent-elles davantage de risque d’être infectées par le Coronavirus ou de développer une forme sévère de la maladie? Les deux allergologues sondés sont formels: aucune étude ne le démontre. Danièle Allali, cheffe de clinique à l’unité d’allergologie des Hôpitaux universitaires genevois, précise cependant que ces résultats valent «pour autant que l’asthme soit bien contrôlé». Autrement dit, que les gens suivent leur traitement.

Philip Taramarcaz, immuno-allergologue du Centre des allergies et de l’asthme de la Terrassière, relève qu’une confusion s’est répandue concernant les sprays à base de cortisone. «Beaucoup de personnes ont peur aujourd’hui de les utiliser par crainte que la cortisone affaiblisse leurs défenses immunitaires et les rende plus vulnérables au coronavirus», rapporte-t-il. Le médecin tient à démentir cette rumeur infondée. «La cortisone présente dans les sprays est très faiblement dosée et ne suffit pas à avoir une incidence sur l’immunité des gens», insiste-t-il.

Dans certains cas, les symptômes allergiques et ceux du Coronavirus peuvent se ressembler. Le centre de la Terrassière reçoit de nombreux appels de personnes inquiètes qui souhaitent savoir précisément de quels maux elles souffrent. Philip Taramarcaz et Danièle Allali tiennent à rappeler que les allergies ne provoquent jamais de fièvre, ni une éventuelle perte du goût ou de l’odorat.

Pour limiter les symptômes en cette période de confinement, la cheffe de clinique recommande aux allergiques d’éviter de laisser leur fenêtre ouverte toute la journée ou toute la nuit, mais d’aérer fréquemment des plus petits moments. Pour limiter les désagréments, elle leur conseille également de se rincer les cheveux après avoir passer du temps sur leur balcon afin d’éviter de ramener une trop forte concentration de pollens sur l’oreiller.