Allez-vous vous faire vacciner contre la grippe?

La saison de la vaccination contre la grippe est lancée! L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande cette prévention aux personnes de plus de 6 mois qui ont un risque accru de complications - celles qui ont une maladie chronique (comme une infection cardiaque ou respiratoire), les femmes enceintes (cela permet d'éviter les complications pour la mère et l'enfant, ainsi que les risques de prématurité), les enfants nés prématurément et les retraités. En se vaccinant, leurs proches peuvent aussi réduire le risque de transmission.

A l'appui de ce conseil, l'administration fédérale rappelle que cette maladie a entraîné près de 210'000 consultations durant la saison 2018/2019. Elle peut aussi conduire à des complications et jusqu'à 1500 décès par année.

La piqûre peut être faite dans un cabinet médical ou en pharmacie. Certaines entreprises la proposent aussi à leurs employés. Le vendredi 8 novembre, à l'occasion de la 16e édition de la Journée nationale de vaccination contre la grippe, les personnes intéressées pourront obtenir le vaccin sans rendez-vous et au prix forfaitaire recommandé (30 francs tout compris). Et vous, allez-vous répondre à cet appel? Répondez à notre questionnaire ci-dessous.