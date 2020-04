Le chef de la cardiologie du CHUV tire la sonnette d’alarme

La constatation s’est répandue dans les services de cardiologie de la planète comme une traînée de poudre: les infarctus sont en chute libre dans les hôpitaux pendant cette crise du coronavirus. Les chiffres donnés par un article de tctmd.com (édité par la Fondation américaine de recherche cardiovasculaire) sont impressionnants: 70% d’attaques cardiaques en moins dans les hôpitaux de Lombardie, -40% en Espagne, un chiffre estimé à -80% dans la capitale par un médecin madrilène. Un cardiologue de Boston dit n’avoir jamais connu chose pareille en treize ans de service: pas un seul infarctus du myocarde en une semaine.

La diminution du stress au bureau et dans les embouteillages, ainsi que la baisse de la pollution produiraient-elles déjà des effets aussi bénéfiques sur les organismes? Loin de ces considérations de comptoir, l’interprétation du Prof. Olivier Muller, chef du Service de cardiologie du CHUV, est tout autre: «Nous craignons que l’on constate après coup une surmortalité à cause d’infarctus pour lesquels les gens ne se seraient pas présentés à l’hôpital. C’est ce que semblent déjà indiquer des courbes à Bergame (ndlr. ville lombarde très durement touchée par le Covid-19). De notre côté, depuis trois semaines, en comparaison avec les quatre dernières années à la même période, nous constatons déjà une augmentation de 400% de patients arrivés trop tard, avec un cœur qui ne fonctionne déjà presque plus!»

Baisse de 33% au CHUV

La diminution des infarctus au CHUV est chiffrée à -33%. «Je pense que cette fourchette de -30% à -40% est assez valide, car, avec ou sans pandémie, notre hôpital est le seul du canton à prendre en charge les infarctus du myocarde. En revanche, d’autres chiffres d’autres pays doivent être pondérés: il est évident qu’une clinique de Manhattan aura -80% de cas, si Manhattan est déserté, alors que les cas sont plus stables dans d’autres établissements de New York, explique le Prof. Olivier Muller. Les taux reportés en Espagne, dans des régions où il y a peu de mouvements de personnes habituellement, se rapprochent des nôtres.»

Les attaques cardiaques ne sont donc pas mystérieusement en baisse à cause du Covid-19, mais c’est bien plutôt le virus qui jetterait le trouble. En effet, les symptômes d’essoufflement et de douleur dans la cage thoracique (que ce soient poumons ou cœur) peuvent être très proches. Comment un patient lambda peut-il différencier s’il est atteint du coronavirus ou en train de faire une attaque? «Seuls les professionnels de la santé peuvent faire la différence, martèle le Prof. Olivier Muller. C’est pourquoi je lance un signal d’alarme: le site vaudois est mieux fait, mais le site d’autoévaluation du Covid-19 mis en place par la Confédération (ndlr. www.ofsp-coronavirus.ch) peut prêter à confusion, car il préconise de rester chez soi si on a de la peine à souffler. Non, il faut téléphoner au 144 ou à son médecin traitant! Les symptômes d’un infarctus peuvent être un essoufflement uniquement et peuvent ressembler à une infection virale, avec la survenue d’états fébriles! En revanche, il est vrai que la perte de goût cumulée à la toux semblent être spécifiques au coronavirus.»

«Chaque minute compte»

Le cardiologue rappelle les dommages irréversibles encourus: «Nous avons une fenêtre thérapeutique de 12 heures après la survenue des symptômes où notre traitement améliore le pronostic de façon conséquente. Passé ce délai, nous n’avons que peu d’effet et la morbidité et mortalité associée à l’infarctus est nettement plus grande. Plus le muscle cardiaque est atteint, plus la perte de fonction sera importante: on peut être essoufflé à vie en montant les escaliers si 50% du cœur a été endommagé.»

La Fondation et la Société suisses de Cardiologie se sont d’ailleurs fendues d’un communiqué ces derniers jours, pour «appeler la population à prendre au sérieux les signes d’alarme et à alerter immédiatement les secours au numéro d’appel d’urgence 144», constatant que «depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les hôpitaux de Suisse et de toute l’Europe enregistrent une baisse du nombre de patients atteints d’attaque cérébrale ou d’infarctus du myocarde. Or l’infarctus du myocarde et l’attaque cérébrale sont des urgences: chaque minute compte.»

Chute moins drastique pour les AVC

Les faîtières des cardiologues suisses n’ont pas manqué de signaler également les accidents vasculaires cérébraux (AVC). L’association FRAGILE Suisse, active pour les personnes atteintes de lésions cérébrales, a également communiqué ces derniers jours, citant le prof. Krassen Nedeltchev, président de la Société Cérébrovasculaire Suisse: «Nous avons reçu des données de sept des dix principaux centres suisses de traitement des AVC (ndlr. aussi appelés stroke centers). La baisse moyenne depuis les mesures [prises par le Conseil fédéral le 16 mars] est de 21,4 %. Les niveaux de gravité restent inchangés.»

Le même processus, même si moins marqué que dans les cas d’infarctus, est donc également à l’œuvre pour les AVC. A l’image des autres stroke centers de Suisse, la baisse des cas est également de -20% environ au CHUV. Le Dr Patrik Michel, professeur associé au Centre cérébrovasculaire du Service de neurologie de l’hôpital universitaire vaudois, explique: «Devant des accidents ischémiques transitoires (AIT, ou mini-AVC) ou des AVC mineurs, certains patients (ou leurs proches) banalisent les symptômes.» Très mauvaise idée, avertit le spécialiste: «Le risque est de refaire derrière un 2e AVC, cette fois majeur, avec des conséquences vitales. Ce risque baisse de 80% si l’on a pu mettre en place des mesures préventives après la première alerte. Ces mesures sont principalement de trois types: traitement médicamenteux, parfois, des intervention sur des artères ou le cœur, et enfin des mesures sur l’hygiène de vie (aide pour arrêter de fumer, activité physique régulière, perdre du poids, traitement de l’apnée du sommeil, etc…).»

Le prof. Patrik Michel martèle donc: «Dans cette période où tout le monde se focalise sur le Covid-19, il faut rappeler les symptômes d’alerte d’un AVC et d’un AIT» (lire ci-contre).

Plus largement, ces diminutions en hôpitaux des infarctus et AVC s’inscrivent dans la même mouvance que la baisse d’activités du Service des Urgences (de 30% à 50% selon les jours). Dans nos pages, le Prof. Pierre-Nicolas Carron, chef du service, imaginait plusieurs explications: «Certains pensent que nous sommes débordés et ont peur de déranger, d’autres vont peut-être chez leur médecin traitant ou rechignent à venir en milieu hospitalier car ils craignent d’être contaminés. Il y a aussi nettement moins d’activités professionnelles ou sportives et d’événements festifs.»

Les symptômes à ne pas négliger

Symptômes de l’infarctus - violente oppression dans la poitrine et douleurs avec sensation de serrement ou de bru?lure (durant plus de 15 minutes), souvent lie?es a? des difficulte?s a? respirer et a? une forte angoisse - parfois, irradiation des douleurs dans toute la cage thoracique, vers les deux e?paules, les bras, la gorge, la ma?choire infe?rieure et la partie supe?rieure de l’abdomen - sympto?mes supple?mentaires e?ventuels: teint pa?le et blafard, nause?es, sensation de faiblesse, pousse?e de sueur, difficulte?s a? respirer, pouls irre?gulier

Symptômes de l’AVC - Paralysie, troubles sensitifs ou affaiblissement soudains, le plus souvent d’un seul côté du corps (visage, bras ou jambe) - Cécité subite (souvent d’un seul œil) ou vision double - Difficultés à parler ou à comprendre ce qui est dit - Vertiges soudains, notamment si sévères avec impossibilité de tenir debout