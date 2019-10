Comment combattre les douloureuses hernies

«La majorité des hernies discales n’ont pas besoin d’être opérées», affirme le Dr Ali Etemad-Sajadi, neurochirurgien à Lausanne. En effet, dans un laps de temps de quelques mois à une année, les hernies peuvent se résorber d’elles-mêmes. Et les traitements conservateurs (médicaments, infiltrations, physiothérapie) parviennent le plus souvent à gérer les douleurs.

Toutefois, le spécialiste lausannois n’est pas au chômage! Une liste de patients souffrant d’une hernie discale et pour lesquels une intervention chirurgicale est indiquée figure toujours à son agenda. Avec le Dr Sylvain Duc, radiologue, il présentera la prochaine conférence organisée par la Clinique de La Source et «24 heures» sur les traitements actuels de la hernie discale.

«Le succès d’une chirurgie est au rendez-vous et affiche un taux de réussite de plus de 90%, pour autant que l’indication soit bonne. C’est vrai pour toute opération, mais tout particulièrement pour les interventions de la colonne vertébrale», affirme le Dr Etemad-Sajadi. D’où l’importance de la discussion avec le patient et de l’examen clinique pour déterminer la corrélation entre les douleurs et la hernie discale visualisée à l’imagerie.

Rappelons que la hernie désigne une partie du noyau du disque intervertébral qui s’échappe de l’anneau fibreux dans lequel il est maintenu. La douleur résulte à la fois d’une inflammation et de la compression d’un nerf. Les disques servent à amortir les chocs entre les vertèbres.

Le Dr Sylvain Duc

Un traitement conservateur

Les symptômes d’une hernie discale dans la région lombaire (les plus nombreuses, par rapport aux hernies cervicales) sont très spécifiques: des douleurs qui partent de la fesse pour descendre le long de la jambe jusqu’au genou et parfois jusqu’au pied. «Dans ce cas, une IRM permettra de savoir si l’inflammation du nerf sciatique provient ou non d’une hernie», précise le Dr Duc. Sauf si le patient présente des déficits neurologiques nécessitant alors une opération en urgence (insensibilité, paralysie du pied), le neurochirurgien optera dans un premier temps pour un traitement conservateur, par exemple une infiltration de cortisone et d’anesthésiant. Elle est effectuée par le radiologue.

«Elle se pratique à l’aide d’un scanner afin de viser la cible avec la plus grande précision. Une diminution, voire une disparition des douleurs devrait suivre dans un délai de dix à quinze jours», affirment les médecins. Si ce n’est pas le cas, une deuxième infiltration peut éventuellement être tentée, avant de prévoir une opération.

«Si les douleurs ont pu être réduites de moitié, on peut attendre. Un traitement conservateur permettra ainsi souvent de passer le cap de l’inflammation», affirme le Dr Etemad-Sajadi. La hernie redeviendra alors plus ou moins asymptomatique (on estime que 30 à 40% de la population ont une hernie discale mais n’en souffrent pas).

Dans 15 à 20% des cas cependant, les douleurs persistent, se prolongent et rien ne parvient à les soulager. La chirurgie s’impose alors, elle seule pourra enlever la hernie. «Aujourd’hui, grâce aux techniques chirurgicales peu invasives, le patient récupère plus vite. On opère sous micro­scope, avec une mini-incision et avec moins de risque de blesser le nerf.» Après une hospitalisation de deux ou trois jours, il faut prévoir un temps de récupération de trois à quatre semaines. À noter que le risque de récidive d’une hernie discale, notamment au même endroit (dû vraisemblablement à une prédisposition de nature génétique), touche une personne sur cinq. «Le patient doit donc rester attentif et veiller à ne pas surcharger son dos», recommandent les médecins.