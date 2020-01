C’est une voix toute douce, posée, au débit lent et réfléchi qui retentit à l’autre bout du fil. Facile de comprendre que les propos de Xavier, alias l’Homme étoilé — un surnom que lui avait donné Blanche, une de ses patientes inspirée par ses tatouages, et qu’il a gardé comme pseudo — apaisent les gens, même mourants. Plus difficile, par contre, de se faire à l’idée que ce timbre délicat appartient à un géant de 193 centimètres avec un catogan, des piercings et plein de tatouages qui dépassent de sa blouse blanche. «Un marshmallow coincé dans une armoire à glace», selon l’expression de la psychologue de son service, reprise dans la notice qui accompagne son premier roman graphique, «À la vie!», que pas moins de neuf maisons d’éditions voulaient publier.

Xavier est comme ça, surprenant et multiple. Belge, il vit en France. Timide, il n’aime pourtant rien autant qu’échanger avec les autres. Infirmier en soins palliatifs, il est également illustrateur. Et ce sont ses dessins partagés sur Instagram qui ont changé sa vie, alors qu’il s’applique au quotidien à embellir ce qui reste de celle des autres.

Comment doit-on vous appeler? Monsieur Étoilé?

Xavier ça ira très bien (rire)! Je ne fais pas un caprice en utilisant un pseudo ou en gardant pour moi mon nom de famille. Je ne m’attendais pas du tout à ça, mais mon compte Instagram, puis maintenant ce livre ont fait de moi un personnage public. Malgré moi, je suis devenu une sorte de star des soins palliatifs. Au point que des gens en parfaite santé me contactent pour se mettre sur une liste d’attente imaginaire afin que je m’occupe d’eux quand ils seront en fin de vie! Ma sœur m’a carrément dit qu’elle avait l’impression que je donnais envie de mourir à mes followers plutôt que de vivre! Et quand un journal français a publié le nom de l’hôpital où je travaille, alors que je leur avais gentiment demandé de ne pas le faire, des petits curieux sont venus me rendre visite… Alors voilà pourquoi je ne dévoile pas tout. Mais attention, mon compte Insta m’a aussi permis de faire de magnifiques rencontres et d’être publié en librairie.

Vous semblez plus à l’aise dans une chambre d’hôpital que sur les plateaux télé...

La promotion est un exercice assez particulier. J’aime la discussion, l’échange. C’est pour cela que je cherche à chaque fois le lien, le petit chemin qui m’amènera vers le patient, qui lui donnera envie d’ouvrir des portes pour m’inviter à l’intérieur. Quand je suis sur un plateau télé, je suis en quelque sorte l’info du jour. On me tend un micro, mais il n’y a pas de retour. Je n’étais pas préparé à ça. J’aime prendre mon temps et là, c’est impossible.

Comment choisit-on de devenir infirmier en soins palliatifs, un métier que l’on imagine déprimant, voire carrément glauque?

J’ai fait des études de psychologie pour faire plaisir à mon père pour qui la Fac est le seul moyen de devenir quelqu’un. Je suppose que j’ai toujours été fasciné par la psycho et la médecine alors je me suis orienté vers la psychiatrie, mais cela n’a pas correspondu à mes attentes. Puis, en marge de cours d’hématologie, j’ai rencontré des échecs thérapeutiques, quand on se demande «mais que peut-on encore faire pour ces gens?». J’ai donc effectué un stage aux soins palliatifs à Bruxelles et ça a été la révélation. Ce métier, c’est tellement autre chose que tenir la main des gens en attendant que la mort fasse le reste. Le reste de l’équipe m’a émerveillé. Notamment un certain Sébastien, qui maniait l’humour comme un soin. J’en ai eu des fous rires à l’hôpital!

Maintenant c’est vous qui les provoquez?

J’aime imaginer qu’on peut proposer des soins à la carte, même si la formule fait penser à l’hôtellerie. C’est grave qu’il n’y ait qu’à l’étage des soins palliatifs qu’on remette l’humain au centre de la prise en charge. Ici, on commence par des échanges superficiels, puis on rentre dans l’intimité des patients. Je sais que nos relations sont éphémères, mais j’aime amener de la vie dans la chambre des gens. Alors je fais des propositions. Souvent musicales, parce que c’est mon univers. Et quand une chanson de Brel parvient à rendre le sourire à une patiente qui l’avait perdu depuis des semaines, c’est merveilleux. Les gens ici n’ont plus de temps à perdre et s’en fichent du jugement des autres. Ils sont beaucoup plus authentiques et donc encore plus touchants. Le lien que l’on tisse avec eux, mais aussi avec leur entourage est souvent très fort. Quand ce monsieur, qui venait de perdre son épouse, est venu me prendre dans ses bras — le toucher est quelque chose de très important pour moi, je dessine souvent des mains qui se tiennent —, j’étais en larmes. Je ne peux pas imaginer de plus beau remerciement.