«Pas étonnant que les gens ignorent tout du clitoris»

À l’autre bout du monde vit une pionnière à qui les femmes (et les hommes) doivent beaucoup en matière de plaisir sexuel. Cheffe de la chirurgie et du service d’urologie d’un hôpital public de Melbourne, Helen O’Connell s’est intéressée à la vascularisation du clitoris, et a constaté que son innervation était plus importante que ce que l’on pensait jusqu’alors. Elle a également intégré les bulbes vestibulaires, des corps caverneux en forme de pyramide, à la structure du clitoris et a établi des liens entre l’urètre et le vagin.

Le seul et unique organe humain destiné au plaisir a toujours été son obsession et a fait l’objet d’une grande partie de ses recherches, qui ont également touché au fameux point G. Elle a notamment enquêté sur la représentation du clitoris au cours de l’Histoire. «Il y a beaucoup de choses à jeter, mais on trouve également de très bonnes descriptions, comme celles de De Graaf au XVIIe siècle, Kobelt au XIXe (qui ne le considérait pas comme un organe complet – ndlr) et de personnes qui ont procédé à des dissections plutôt que de se contenter des imprécisions qu’on leur avait transmises», affirme-t-elle.

Pourquoi êtes-vous considérée comme la «découvreuse» du clitoris?

J’ai fait mon doctorat sur cet organe. D’après mes calculs, j’ai passé dix ans de ma vie à faire des recherches sur lui, et je continue à mener des études à ce sujet. Le livre d’anatomie sur lequel nous apprenions pour devenir chirurgiens n’était pas adapté. Et il était totalement bourré d’erreurs. Je me suis dit que c’était un indice: cela pouvait cacher un problème bien plus grand. Et j’ai prouvé que c’était le cas. De nombreux livres, et même des textes spécialisés dans la gynécologie, et la majeure partie de la littérature médicale moderne contenaient des erreurs ou des imprécisions. Le livre «Gray’s Anatomie», sorte de Bible pour nous tous, était totalement à côté de la réalité. On pouvait y lire que le clitoris est similaire à l’organe masculin mais en plus petit. À part ça, aucune description.

C’est alors que vous avez eu envie de mener des recherches sur cet organe.

Nous avons commencé à mener des études sur des cadavres. J’ai passé beaucoup de temps à essayer de déterminer, avec des corps et d’autres éléments, à quoi ressemblait l’organe normal, et quel était le lien entre les éléments le composant et l’urètre ou le vagin. Et entre toutes ces parties et la vulve. Quels étaient les strates, les vaisseaux sanguins qui menaient à ces organes… Nous avons réalisé plus d’une centaine d’études. Nous sommes parvenus à répondre à de très nombreuses questions grâce à un procédé systématique.

Quelle a été votre contribution la plus importante en matière d’anatomie?

Dans les textes de vulgarisation, on considère le clitoris comme la glande ou la pointe externe de l’organe. En réalité, cette partie émergée n’est qu’une infime partie de toute la structure, qui est profondément ancrée dans la peau, avec différents éléments qui s’étendent de la vulve au mont-De-Vénus et intègrent l’entrée de l’urètre et le vagin. Je crois que ma principale contribution a été de montrer quels étaient la forme et la taille de chaque élément du clitoris. Et de prouver que vous vous trompez complètement si vous pensez que la pointe constitue l’ensemble de l’organe.

Comment est-il possible que, 22 ans après ce premier article, le clitoris reste un grand inconnu pour les femmes comme pour les hommes?

Ce que vous abordez là, en réalité, c’est la question du contexte culturel de la sexualité féminine. Pour beaucoup de femmes, c’est une véritable victoire que de traverser la vie sans que personne ne vienne attaquer votre clitoris. Nous avons fait des progrès, il existe désormais une législation systématique et large qui interdit toute mutilation de cet organe. Dans l’Histoire, il y a eu cette situation socioculturelle ridicule dans laquelle son importance en tant qu’organe a été totalement niée, nous l’avons délibérément éliminé. Ou nous nous en sommes remis aux jeunes garçons pour enseigner la sexualité aux jeunes filles. La sexualité féminine est enfermée dans le carcan de la honte et de l’ignorance depuis l’aube des temps. Il n’est donc pas étonnant que les gens ne connaissent rien à l’anatomie du clitoris. Cela fait partie de notre héritage culturel.

Quelles sont les dernières actualités sur le clitoris?

Des actualités très chaudes! (elle plaisante) Attendez un instant. (elle se lève et revient en arborant une petite figurine blanche qui s’avère être un clitoris) Il existe quelques modèles en 3D pour montrer aux gens à quoi cela ressemble. J’ai l’impression qu’en partant de presque rien, nous arrivons à faire de très belles choses. Mais il faudra sûrement encore un certain temps avant que les jeunes filles ne commencent à s’en remettre à de meilleures sources d’information, les leurs, plutôt que de faire confiance à leurs petits amis, qui apprennent très certainement sur des sites internet plus que suspects.

Sur quoi portent vos dernières recherches et découvertes?

En 2015, nous avons mené une étude à la recherche du point G, pour savoir s’il était possible de trouver un tissu différent de la paroi musculaire du vagin, à l’image du tissu spongieux érectile. Et nous n’avons rien trouvé sur la paroi antérieure du vagin.

Donc, le point G n’existe pas.

Eh bien, cela peut être lié à une question fonctionnelle, plutôt qu’à la structure anatomique. Quand vous bougez l’urètre, ce mouvement se répercute sur le clitoris qui l’enveloppe. Il peut y avoir un effet indirect. Tout ce qui se passe à l’entrée du vagin, c’est-à-dire à l’endroit où se trouve le tissu spongieux érectile, peut provoquer un effet de plaisir que l’on ressentira de manière plus intense. Par ailleurs, l’ensemble du plancher pelvien, qui est une zone d’intérêt et d’activité sexuels plus large que le clitoris, est impliqué dans la réaction orgasmique. Mais si vous pensez qu’il existe une zone magique dans la paroi antérieure du vagin et que c’est là que vous concentrez la stimulation, vous n’atteindrez pas l’effet de plaisir attendu. Cela est lié aux découvertes anatomiques : il n’existe aucun endroit de ce genre dans la paroi antérieure du vagin.

Pourquoi nos connaissances sur la sexualité féminine sont-elles encore si minces?

Le mot-clé pour définir la sexualité féminine est la honte. Mais nous avançons, et j’ai l’impression qu’il se passe de belles choses. Le débat a manifestement été lancé dans le monde entier sur l’importance de la santé sexuelle des femmes, au-delà du coït. Mais aussi sur le plaisir féminin, et cela passe par une meilleure compréhension du fonctionnement du plaisir. Je crois en définitive que c’est un sujet très dynamique. Il y a de plus en plus d’informations et d’enthousiasme à ce sujet. Et aussi d’opportunités éducatives pour que tout le monde puisse apprendre.