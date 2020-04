À la maison, gardez la forme!

Échauffement et étirements

Avant de commencer le circuit cardio et de renforcement proposé par Cyril Besson, préparateur physique au Centre de médecine du sport, il faut augmenter la température musculaire et centrale et préparer les articulations. Il conseille d’effectuer un échauffement qui reprend les mouvements principaux du circuit, pour réveiller le corps. L’échauffement décrit ici – tout comme le circuit principal (illustré ci-dessus) – restent basiques et peuvent être complétés par des variantes et des exercices d’équilibre. On commencera par courir sur place (voir image 1) pendant 40 secondes, d’abord légèrement puis en levant les genoux toujours plus haut toutes les 10 secondes. Puis on effectuera 15 extensions de chevilles (image 6), 15 mouvements de pont (image 2), 10 fentes avant par jambe (image 4), dix pompes inclinées (image5), la planche pendant 15 secondes (image 3), en s’appuyant sur une table pour augmenter l’inclinaison. Finir avec 10 rotations des bras vers l’avant, lentement et en mobilisant également bien les épaules. À la fin du circuit principal, on s’accordera un moment de relaxation. On se positionnera à genoux et on écartera un peu les jambes pour que le bassin aille en direction du sol. Se pencher en avant avec les bras en extension. Bien tenir la position et respirer lentement, sans forcer ni avoir de douleurs.