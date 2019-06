«Pour la majorité des gens, le cancer égale la mort»

La psycho-oncologie n’était pas son domaine au départ. «Dans le cadre d’un projet de recherche, j’ai beaucoup parlé avec des patients atteints de cancer, avec leurs proches aussi, et j’ai pris la mesure du choc que représente un diagnostic de cancer et de la détresse qu’il peut engendrer. J’ai aussi constaté qu’ils n’osaient souvent pas en parler.»

Infirmière devenue psychologue dans le domaine de la santé, maître d’enseignement à la Haute École de la santé de La Source à Lausanne et psycho-oncologue au sein de la clinique du même nom jusqu’à sa retraite l’an dernier, Martine Rossel a fondé voici un an l’association Eléos. La bien nommée – Eléos est une divinité grecque incarnant la compassion – offre un soutien professionnel aux personnes touchées par un cancer et à leurs proches. Car il est avéré que cette aide n’est aujourd’hui pas accessible à tous, même si la psycho-oncologie fait partie intégrante de l’offre thérapeutique en cas de cancer et que la plupart des hôpitaux proposent une aide psychologique remboursée par l’assurance de base.

«Le besoin d’aide peut se faire sentir à n’importe quel moment, parfois aussi lorsque les traitements sont terminés. L’accompagnement proposé par Eléos n’est alors plus pris en charge par l’assurance de base, affirme Martine Rossel, également coordinatrice de la plateforme romande de la Société suisse de psycho-oncologie. À la fin des traitements pour un cancer du sein, une patiente m’a dit: j’ai l’impression d’être passée dans une essoreuse. Pouvoir en parler après coup peut être un grand soulagement.» On n’ose pas demander de l’aide

Plusieurs études indiquent que 40% des patients éprouvent une détresse psychologique à un moment ou à un autre de leur parcours. «Mais ils sont réticents à l’idée de rencontrer un psychologue. Quant aux soignants, ils ont tendance à sous-estimer les peurs et les angoisses de leurs patients, car ils n’en parlent pas.»

Apprendre qu’on a un cancer, endurer les traitements, constitue pour chacun une crise existentielle majeure, affirme Martine Rossel. «Pour l’immense majorité des gens, malgré les chiffres indiquant que 50% des malades guérissent, le cancer égale la mort. Et cette équation remet tout en question, ébranle profondément et fait surgir toutes sortes d’interrogations, notamment sur le sens de la vie». La psychologue estime qu’il faut beaucoup plus systématiquement proposer aux patients un soutien psychologique, et cela dès le début de la prise en charge. «Nombreux sont ceux qui ignorent que cela existe. Ensuite, bien sûr, chacun fait comme il veut.»

Un cancer, analyse Martine Rossel, c’est une longue trajectoire avec différents moments critiques. «D’abord l’attente du diagnostic. Puis les traitements, les chimiothérapies qui suscitent, à côté d’effets secondaires possibles, beaucoup d’anxiété. Si les chimios se suivent, les patients entrent dans une certaine routine qui, lorsqu’elle se termine, les laisse vidés et parfois déboussolés. Car leur vie a tourné autour de ça pendant des mois et le reste a été chamboulé. Même si le médecin leur dit que c’est derrière eux, que les proches leur répètent inlassablement qu’il faut être optimistes et lutter, ils n’arrivent souvent pas à s’en réjouir parce qu’ils craignent une récidive.»

Proposer du sur-mesure

Martine Rossel s’insurge contre les conseils d’optimisme et de combativité. «Quand on est en pleine chimio, que l’on doit affronter nausées et fatigue, s’entendre dire qu’il faut se battre, c’est juste insupportable.»

Lorsqu’on lui demande de quoi elle parle avec les patients, ce qu’elle leur apporte exactement, Martine Rossel a de la peine à répondre. «Je fais du sur-mesure. Ce que je sais, c’est que les personnes affirment se sentir mieux après avoir passé un moment avec moi. Elles me disent: ça m’a fait du bien» (lire encadré). (24 heures)