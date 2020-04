Le virus Covid-19 est-il sorti d'un laboratoire de Wuhan?

Dans un entretien accordé au site «Pourquoi Docteur», le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la "découverte" du VIH, accorde du crédit à la thèse complotiste de la naissance du nouveau coronavirus dans un laboratoire chinois de recherche à Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie. Selon le virologue, la séquence de VIH aurait été insérée dans le génome du coronavirus pour tenter de faire un vaccin contre le VIH. «C'est un travail d'apprenti sorcier»", commente-t-il.

Sur le même site, invité à commenter les déclarations du professeur Montagnier, Jean-Paul Stahl, professeur d’infectiologie au CHU de Genoble et ancien président de la SPILF, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française soutient lui que cette thèse procède d'un refus de l'évidence: un virus animal a été transmis à l’homme par une promiscuité que l’on peut discuter, qui est peut-être condamnable, mais une promiscuité entre ces animaux et l’être humain, avec une modification du virus qui lui permet de devenir virulent chez l’homme. Le reste ce sont des fausses nouvelles et le complotisme habituelle

Quant à l'analyse bio mathématique du génome, dont parle Luc Montagnier, l'infectiologue se montre plus que dubitatif.« Je ne suis pas biologiste… si jamais cela existe j’aurai l’excuse de l’ignorance… Moi ce que je connais, c’est l’analyse du génome d’un virus, et le génome du virus tel qu’il a été décrypté et qui a donné naissance aux techniques de dépistage et de diagnostic, on le connaît et il n’y a pas de surprises particulières. C’est un cousin des autres coronavirus sans adjonction de quoique ce soit, à ma connaissance.»