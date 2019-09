Exceptionnel! Le CERN ouvre ses portes

Les samedi 14 et dimanche 15 septembre prochains, le CERN ouvrira ses portes au public. Profitant du second long arrêt technique du Grand collisionneur de hadrons (LHC), le laboratoire offre aux petits et grands l’occasion exceptionnelle de visiter ses installations, de découvrir ses technologies de pointe, de s’amuser avec la physique et de rencontrer ses collaborateurs qui travaillent aux frontières des sciences et des technologies.

Quelque 150 activités sont à découvrir sur neuf sites du Laboratoire. Durant ces deux jours, vous pourrez piloter votre mini-accélérateur, vous informer sur les applications médicales développées à partir des recherches menées au CERN, conduire une grue, découvrir les gigantesques détecteurs ou encore dialoguer avec des scientifiques et des participants invités. Les visites souterraines, qui permettent d’approcher le LHC et ses expériences, seront limitées, mais il y a bien d’autres choses à découvrir en surface.

«Nous nous réjouissons d’accueillir nos voisins ainsi que le public venant de plus loin pour les journées portes ouvertes afin de leur faire découvrir les recherches fascinantes que nous menons au CERN et les machines que nous utilisons. Nous sommes heureux d’avoir cette occasion de partager avec le public notre passion pour la science et de lui montrer l’impact des technologies que nous développons. Les visiteurs seront accueillis et guidés par des scientifiques et d’autres membres du personnel du CERN venant de divers endroits du monde», souligne la Directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti dans un communiqué.

Entre 30'000 et 40'000 personnes sont attendues chaque jour. Le CERN recommande vivement d’opter pour la mobilité douce. Tous les sites seront accessibles à pied ou à vélo. Il ne sera pas possible d'aller directement en voiture sur les sites de visite ou d'y stationner. Néanmoins, si vous devez venir en voiture, pensez au covoiturage. Des parkings seront mis à disposition aux environs du CERN et un service de navettes et de bus permettra de se rendre sur les sites de visite. Pour les personnes à mobilité réduite, des parkings et navettes spécifiques sont prévus.