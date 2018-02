Il décroche le jackpot en débusquant une supernova

Une chance sur 100 millions, le rêve de tout astronome: un amateur argentin a débusqué une supernova, l'explosion violente d'une étoile en fin de vie, révèle une étude publiée mercredi.

«Les astronomes professionnels sont depuis longtemps à la recherche d'un tel événement», s'enthousiasme Alex Filippenko de l'université américaine de Berkeley, coauteur de l'étude. «C'est comme gagner à la loterie cosmique », ajoute-t-il dans un communiqué de l'université californienne.

«Les mesures de Víctor Buso (l'astronome amateur, ndlr) constituent un ensemble de données sans précédent», explique à l'AFP Federico Garcia du Commissariat français à l'énergie atomique , également coauteur de l'étude. C'est «exceptionnel», renchérit son collègue Alex Filippenko.

Le 20 septembre 2016, l'Argentin Victor Buso, qui se passionne pour les étoiles, décide de tester un nouvel appareil photo sur son télescope.

Depuis sa ville de Rosario, au nord de Buenos Aires, il choisit, pour faire ses premiers clichés, la galaxie NGC 613, située à environ 80 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sculpteur. Coup de chance: une étoile massive vient d'y vivre ses dernières heures dans une explosion cataclysmique connue sous le nom de supernova.

Les phénomènes qui accompagnent la mort d'une étoile sont très violents car, selon la théorie, la matière composant l'astre est éjectée à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Du fait de l'incroyable quantité d'énergie libérée, l'événement brille énormément et peut être visible depuis la Terre.

Mais le phénomène est rare et surtout imprévisible. Les astronomes le détectent généralement après plusieurs jours et jamais à son début, comme a eu la chance de le faire Victor Buso.

Une onde de choc explosive

L'amateur éclairé donne l'alerte via l'association américaine des observateurs d'étoiles variables (AVVSO), déclenchant une réaction en chaine: une batterie d' astronomes et de physiciens pointent leurs instruments sur le phénomène. Certains observeront les suites de l'explosion pendant plus de deux mois.

Selon l'étude publiée dans la revue britannique Nature, les nouvelles données recueillies permettent de mieux comprendre la structure physique de l'étoile juste avant sa disparition et la nature même de l'explosion.

L'équipe a pu évaluer que la masse initiale de l'étoile était environ 20 fois la masse du Soleil.

Les chercheurs ont également pu observer une augmentation spectaculaire de la luminosité de la supernova, «en moins d'une demi-heure, l'objet avait multiplié sa luminosité par 3», selon un communiqué de l'Université française Paris Diderot.

Ce qui pourrait correspondre à l'émergence d'une vague lumineuse, une onde de choc explosive à la surface de l'étoile, déjà prédite par des modèles mais jamais observée. «L'onde de souffle de l'explosion émerge de la surface stellaire, après avoir traversé l'intérieur de l'étoile de façon supersonique. A ce moment précis, une énorme quantifié de lumière est violemment libérée dans un flash lumineux», précise le communiqué.

Victor Buso n'avait «qu'une chance sur 10 millions voire sur 100 millions» de voir ce spectacle, souligne Melina Bersten de l'Institut d'Astrophysique de La Plata en Argentine, qui a également participé à l'étude. (afp/nxp)