L'agriculture handicapée par le réchauffement

Monde Les températures, la montée des océans et les émissions de gaz à effets de serre ont atteint des niveaux sans précédent en 2016, indique une étude internationale de référence. Plus...

Suisse Les arbres doivent s'adapter génétiquement au réchauffement climatique. Certains sont mieux armés que d'autres pour résister. Plus...

Météo Selon les spécialistes, le réchauffement climatique réserve au Vieux Continent d'autres canicules à venir. Plus...

Climat Le réchauffement climatique pourrait causer plus de 150'000 morts par an sur le Vieux continent d'ici à la fin du siècle. Plus...