L'obésité accusée de la hausse des cancers

Une forte augmentation du taux de cancers liés à l'obésité chez les jeunes adultes a été constatée aux États-Unis. Elle pourrait enrayer la baisse actuelle de la mortalité globale due à cette maladie et la faire repartir à la hausse, avertissent des chercheurs.

Dans une étude approfondie couvrant les deux tiers de la population américaine, les auteurs montrent que la moitié des douze cancers connus pour être associés à l'obésité sont devenus plus fréquents entre 1995 et 2015 chez les femmes et les hommes de moins de 50 ans. Il s'agit du cancer colorectal, du corps de l'utérus, de la vésicule biliaire, du rein, du pancréas et d'un cancer de la moelle osseuse, le myélome multiple.

Plus la tranche d'âge est jeune, plus ces cancers gagnent rapidement du terrain, rapportent-ils lundi dans la revue médicale The Lancet. «L'obésité est sur le point de dépasser le tabac comme cause principale de mortalité évitable due au cancer», a réagi la société américaine d'oncologie clinique (ASCO). «Ces travaux doivent servir de signal d'alarme à tous les Américains», a poursuivi l'ASCO, en déplorant que nombre d'entre eux n'ait pas conscience du lien entre obésité et cancer.

Obésité doublée

L'obésité a plus que doublé aux États-Unis au cours des quatre dernières décennies. Elle a également fortement augmenté dans d'autres pays riches et, plus récemment, dans les pays en développement. Aujourd'hui, environ deux milliards de personnes sont en surpoids ou obèses dans le monde.

Dans l'ensemble, le nombre de personnes qui succombent au cancer aux États-Unis a diminué. Entre 1980 et 2014, période pendant laquelle le cancer a fait 20 millions de morts, le taux de mortalité a diminué de 20%, passant de 240 à 192 décès pour 100'000 personnes, en partie à cause de la réduction du nombre de fumeurs.

«Mais à l'avenir, l'obésité pourrait inverser ces progrès», met en garde le Dr Ahmedin Jemal, de l'American Cancer Society (États-Unis), coauteur de l'étude. «L'obésité est aujourd'hui l'une des causes de cancer les plus évitables aux États-Unis et au Royaume-Uni. Environ un cas sur douze aux États-Unis est causé par un excès de poids et plus d'un sur vingt au Royaume-Uni», poursuit-il. (ats/nxp)