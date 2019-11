La Terre doit tout aux bactéries et aux champignons

Les bactéries et les champignons présents dans les sols remplissent des fonctions très importantes pour l'agriculture. Sans eux, «la Terre ressemblerait à Mars», selon une étude d'Agroscope et de l'Université de Zurich (UZH) publiée récemment dans la revue «Nature».

Il ressort de cette étude que plus les bactéries et les champignons étaient nombreux dans les sols étudiés, plus les plantes absorbaient d'éléments nutritifs et plus la diversité végétale était importante, explique lundi le centre de compétences fédéral pour la recherche agricole dans un communiqué.

Par contre, si les sols ne contenaient que peu ou pas de micro-organismes, seules des graminées poussaient et les sols absorbaient beaucoup moins d'éléments nutritifs. Bactéries et champignons jouent également un rôle dans l'utilisation efficace des engrais, la décomposition de résidus végétaux ou le stockage du carbone atmosphérique, précise Agroscope.

Une grande usine

Les nombreuses espèces de champignons et de bactéries sont organisés en grands réseaux et travaillent ensemble, comme dans une grande usine. «Ce n'est que si tous les postes sont pourvus que l'usine est en mesure de fabriquer des produits de qualité», image Marcel van der Heijden, spécialiste en agroécologie chez Agroscope et à l'UZH.

Les espèces bactériennes et fongiques occupent même chaque «emploi» plusieurs fois. Conséquence: si une espèce vient à disparaître, la suivante peut simplement prendre le relais. Cela signifie que les sols fonctionnent même en cas de périodes de chaleur prolongées, de stress dû à la sécheresse ou d'autres influences environnementales. (ats/nxp)