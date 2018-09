Le plus ancien animal sur terre était ovale et plat

Long de 10 cm, il était ovale et plat avec une sorte de dorsale centrale: «Dickinsonia» vivait il y a un demi-milliard d'années au fond des océans, sans bouche, intestins ni anus. Il serait l'un des premiers animaux à avoir vécu sur la Terre, selon des scientifiques.

Des milliers de fossiles de «Dickinsonia» ont été retrouvés depuis 75 ans sur la planète, mais son appartenance au règne animal faisait débat. Des chercheurs de l'université nationale d'Australie (ANU) ont apporté la preuve, selon eux, décisive que la créature était bien l'un des premiers animaux à avoir vécu, en tout cas le plus ancien jamais confirmé. Ils ont décrit leur méthode jeudi dans la prestigieuse revue Science.

A half-billion-year-old fossil from the mysterious Ediacaran Period appears to be a relic of one of the earliest known animals.