Les plus vieilles traces d'usage de cannabis

Dans un cimetière perché dans le massif du Pamir en Asie centrale, l'air se remplit des notes d'une harpe ancienne, d'un fort parfum de genièvre et de l'odeur de cannabis. Nous sommes à une cérémonie en l'honneur des dieux ou des morts, il y a 2500 ans.

Les rituels, reconstitués par des archéologues à partir de fouilles sur ce site dans la province chinoise du Xinjiang, représentent l'utilisation connue la plus ancienne du cannabis pour ses propriétés psychoactives.

La découverte, publiée mercredi dans la revue «Science advances», ajoutent le cannabis à la pomme, aux noix et aux nombreuses cultures qui ont évolué au fil des siècles jusqu'à leurs formes modernes le long des routes de la soie, dit Robert Spengler, le principal archéobotaniste ayant participé à l'étude.

Les archéologues ont découvert, dans huit tombes du cimetière de Jirzankal, près de la frontière actuelle entre la Chine et le Tadjikistan, un total de dix grands bols en bois contenant des pierres. Ces pierres avaient des traces de feu.

Du cannabinol

Les scientifiques ont analysé les bols en bois ainsi que les pierres brûlées grâce à une technique de chromatographie (spectrométrie de masse). «À notre grande joie, nous avons trouvé les biomarqueurs du cannabis et, en particulier, des composants chimiques liés aux propriétés psychoactives», dit Yimin Yang, coauteur et professeur à l'université de l'académie chinoise des sciences.

Les molécules détectées étaient principalement du cannabinol (CBN). Le principal ingrédient psychoactif du cannabis, le tétrahydrocannabinol (THC), devient du cannabinol au contact de l'air.

La découverte de harpes angulaires, des instruments utilisés dans les funérailles, et la composition des bols en bois de genièvre, qui émet une forte odeur de térébenthine, finissent de compléter le tableau du rituel: des gens rassemblés autour d'un épais nuage hallucinogène pour une célébration.

Deux théories pourraient expliquer l'apparition progressive, au fil des siècles, d'un cannabis de plus en plus concentré en THC: soit le cannabis a été méthodiquement sélectionné par des cultivateurs qui cherchaient à augmenter le taux de THC, soit le cannabis a évolué par hybridation. La plante aurait évolué au fil des transports et échanges humains, favorisant les croisements entre différentes variétés. (ats/nxp)