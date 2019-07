Mission accomplie pour la voile solaire LightSail 2

L'organisation américaine Planetary Society a annoncé mercredi le succès de l'opération de sa voile solaire: déjà en orbite autour de la Terre, LightSail 2 est parvenue à élever son altitude grâce à la pression des radiations solaires.

L'équipe derrière ce projet de 7 millions de dollars a estimé avoir ainsi démontré une nouvelle forme de propulsion, qui pourrait un jour transformer l'exploration spatiale lointaine. Car ce satellite de la taille d'un pain et équipé d'une immense voile en polyester brillant n'est propulsé ni par un moteur, ni à l'aide de carburant ou de panneaux solaires, mais par la seule pression des insaisissables photons du Soleil.

«Au cours des quatre derniers jours, le vaisseau spatial a élevé son apogée, ou son point culminant en orbite, d'environ 1,7 kilomètre grâce à sa voile solaire», a expliqué Bruce Betts, responsable du projet LightSail 2.

MISSION SUCCESS!



We just raised our orbit around Earth using sunlight alone, something that’s never been done before.#LightSail2 is now the highest performing solar sail to date and it's 100% crowdfunded by our members and backers! pic.twitter.com/9bLxTNgbJs