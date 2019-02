Un appareil pour mesurer le fluorure dans l'eau

L'ajout du fluorure à l'eau est devenu une pratique courante dans un certain nombre de pays, dont les Etats-Unis, l'Australie, le Brésil, la Malaisie, l'Inde et le Vietnam. Or, si une faible concentration (inférieure à 1,5 mg/l) peut contribuer à prévenir les caries, une trop forte quantité peut provoquer des maladies des dents et des os.

Une équipe de scientifiques dirigés par Kyriakos Stylianou, du Laboratoire de simulation moléculaire à l'EPFL Valais, a élaboré un appareil capable de mesurer précisément les concentrations de fluorure. Cet outil de mesure, baptisé SION-105, a fait l'objet d'une publication dans le Journal of the «American Chemical Society».

Changement de couleur

L'appareil est sensiblement meilleur marché que les méthodes actuelles et il est utilisable sur place par chacun ou presque, sans connaissance particulière en chimie. Il suffit d'ajouter quelques gouttes d'eau et d'observer le changement de couleur.

La clé du dispositif réside dans un nouveau matériau, créé par les scientifiques, qui appartient à la famille des réseaux organométalliques (MOF). SION-105, qui a donné son nom au prototype, est luminescent par défaut, mais il s'assombrit en présence de ions fluorures, expliquent les scientifiques.

L'appareil a été utilisé pour tester des échantillons prélevés au Vietnam, aux Emirats Arabes Unis et en Arabie saoudite et il a prouvé sa fiabilité. C'est une solution simple pour analyser l'eau dans des régions reculées où il est primordial de surveiller fréquemment la concentration en fluorure, ajoute le communiqué. L'EPFL a déposé une demande de brevet. (ats/nxp)