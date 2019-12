Un étudiant de l'EPFL résout une vieille énigme

Un étudiant de l'EPFL a résolu un mystère de physique vieux de 100 ans. Son travail dévoile les mécanismes à l'œuvre lorsqu'une bulle de gaz reste collée aux parois d'un tube vertical étroit. Le chercheur a pu mesurer la présence d'un film de liquide ultra-fin entre la bulle et le bord du tube.

Il est courant d'observer, dans un verre d'eau, les bulles d'air se diriger naturellement vers la surface du liquide. Ce phénomène est facile à expliquer avec les lois de la physique classique. Cependant, ces lois n'expliquent pas pourquoi une bulle placée dans un tube étroit de quelques millimètres de diamètre ne parvient plus à monter, mais reste coincée et immobile.

Ce phénomène étrange, mis en évidence il y a près d'un siècle, est demeuré jusqu'ici obscur pour les physiciens. En principe, cette bulle ne devrait pas rencontrer de résistance, et continuer son ascension, à moins que le fluide soit en mouvement, a indiqué lundi l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué.

