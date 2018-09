Un réchauffement modéré menace la planète

La lutte pour le climat passe par un prix sur le carbone (Banque mondiale)

La lutte contre le changement climatique passe nécessairement par une tarification des gaz à effet de serre émis, et donc du carbone, a plaidé mercredi la directrice générale de la Banque mondiale en marge d'une réunion du G7 sur l'environnement. «Nous pensons très fermement que nous pouvons envoyer un signal économique en lançant un prix fictif sur le carbone», a déclaré à l'AFP Kristalina Georgieva depuis Halifax, où se tient jusqu'à vendredi une rencontre du G7 consacrée à l'environnement, aux océans et à l'énergie. Cette méthode de prix fictif sur le carbone permet de mesurer le coût social des dossiers soumis à la Banque mondiale, en prenant en compte «les émissions de gaz à effet de serre dans l'évaluation et la priorisation des projets» privés et publics qu'elle finance, afin de pénaliser les plus polluants.