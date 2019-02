Une météorite s'écrase sur Cuba

Une météorite est tombée vendredi sur Cuba, provoquant une forte explosion entendue dans plusieurs localités de la province de Pinar del Rio (ouest), a indiqué un membre de l'Institut national d'astronomie.

The GOES-16 Lightning Mapper (GLM) may have caught the flash from the #Cuba meteorite this aftn. This 4-panel shows an extensive “flash” occurring in a mostly sunny scene. Day Cloud Phase RGB (UL), 10.35um Clean IR (UR), .64um VIS (LL), regional radar (LR) pic.twitter.com/atrtXjzOSf