Vingt-quatre chercheurs sacrés par le Prix Pfizer

Neuf chercheuses et quinze chercheurs obtiennent le Prix Pfizer 2019 de la recherche, doté de 180'000 francs. Ils ont fait avancer, de manière déterminante, la recherche médicale fondamentale ou clinique dans des instituts et des hôpitaux suisses.

Les jeunes scientifiques récompensés travaillent dans douze travaux de recherche au total, à Genève, Lausanne, Bâle, Bâle-Campagne, Lucerne, Bellinzone et Lugano, indique la Fondation Pfizer. Certains d'entre eux travaillent dans plusieurs institutions à la fois.

Les lauréats sont actifs dans la recherche dans les domaines cardiovasculaire, urologique, néphrologique, infectiologique, rhumatologique, immunologique, oncologique, pédiatrique, des neurosciences et des maladies du système nerveux.

Cancer, malaria ou encore épilepsie

Leurs recherches portent notamment sur les prévisions de risques d'attaques épileptiques ou une app sur les prestations de santé pour les enfants en Tanzanie. De nouvelles découvertes sur le cancer de la prostate ou sur le sida, voire des enseignements sur les stratégies de défense immunitaire contre la malaria sont eux aussi récompensés.

Les institutions représentées dans les travaux primés sont les hôpitaux universitaires de Bâle et Lausanne, l'hôpital cantonal de Bâle-Campagne, l'EPFL, les universités de Genève et de la Suisse italienne, le Wyss Center à Genève, les instituts de recherche en biomédecine et d'oncologie de Bellinzone. Il en va de même de l'Institut tropical et de santé public (Swiss TPH) à Bâle en collaboration avec SolidarMed (cf. encadré).

Le Prix Pfizer de la recherche, remis jeudi soir à Zurich, est l'une des plus prestigieuses récompenses remises dans le monde de la médecine en Suisse. Doté de 15'000 francs par catégorie, il est attribué chaque année depuis 1992. (ats/nxp)