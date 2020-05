Santé – Cellules d’élevage et placenta pour réduire les tests sur l’animal Zoom sur les alternatives à l’expérimentation in vivo, entre atouts et limites. Aurélie Toninato

L'automne dernier, les Genevois rejetaient l'initiative «Pour un meilleur contrôle de l’expérimentation animale». Le texte visait à modifier le fonctionnement de la commission cantonale chargée de préaviser les expériences scientifiques sur les animaux, afin de permettre, notamment, les oppositions individuelles. Durant la campagne, l’Université de Genève (UNIGE) et les Hôpitaux universitaires de Genève – qui utilisent quelque 40'000 animaux par an, dont 99% de souris et de rats – ont répété que les expériences évitant les animaux sont privilégiées «chaque fois que c’est possible». Zoom sur les principales méthodes alternatives.