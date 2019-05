Décès du grand physicien Murray Gell-Mann

Le physicien américain Murray Gell-Mann, découvreur de la théorie des quarks et Prix Nobel en 1969, est décédé vendredi, a annoncé dimanche le California Institute of Technology (Caltech) où il enseignait. Il était âgé de 89 ans.

Considéré comme l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, Murray Gell-Mann avait formulé dans les années 1960, avec son compatriote George Zweig, une nouvelle théorie selon laquelle les particules subatomiques - les protons et les neutrons - étaient composées de particules encore plus petites.

Caltech mourns the passing of Murray Gell-Mann. He died May 24 at the age of 89.



