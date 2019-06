La NASA prépare son retour sur la Lune

Pour la première fois depuis les années 1970, les Etats-Unis vont renvoyer en 2020 et 2021 sur la Lune des équipements avant le retour d'astronautes désiré en 2024, a annoncé la NASA vendredi. L'agence spatiale américaine a sélectionné trois alunisseurs.

Développés par les sociétés américaines Astrobotic, Intuitive Machines et Orbit Beyond, ils auront pour vocation de livrer sur la surface lunaire jusqu'à une vingtaine de petites charges utiles, qui seront fournies par la NASA, dans le cadre du programme Artémis.

Les trois engins sont de tailles et formes diverses: l'un est très haut, les deux autres sont plus trapus sur quatre pattes. Le premier (Orbit Beyond) prévoit d'alunir dans la mer des Pluies (Mare Imbrium) en septembre 2020, après avoir été lancé par une fusée Falcon 9 de la société SpaceX.

Dernier alunissage en 1972

L'alunisseur d'Intuitive Machines tentera de se poser en juillet 2021 dans l'océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum), qui est la plus grande tâche sombre de la Lune, visible depuis la Terre. Lui aussi sera lancé par SpaceX. Enfin, Astrobotic, basée à Pittsburgh, vise le grand cratère du lac de la Mort (Lacus Mortis) en juillet 2021, à bord d'une fusée qui n'a pas encore été choisie.

Chaque société a reçu des contrats allant de 77 à 97 millions de dollars pour développer leurs appareils. «L'an prochain, nos premiers outils de recherche scientifique et technologique seront sur le sol lunaire, ce qui contribuera à l'envoi de la première femme et du prochain homme sur la Lune dans cinq ans», a dit l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.

Les Américains n'ont plus eu aucune présence sur la Lune depuis la dernière mission Apollo en 1972. L'agence spatiale américaine a en revanche régulièrement envoyé des sondes en orbite lunaire; seuls le Lunar Reconnaissance Orbiter et les deux sondes ARTEMIS-P1 et P2 sont actives aujourd'hui. En revanche, la Chine a aluni deux fois récemment: en 2013 et en janvier dernier sur la face cachée de la Lune. La sonde Chang'e 4 et son robot motorisé Yutu-2 sont les seuls en activité en ce moment. (ats/nxp)