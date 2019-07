La traque de la vie ailleurs

Le système solaire pourrait lui aussi abriter une vie extraterrestre

Et si la vie ne se nichait pas sur une exoplanète lointaine, mais bien plus près de nous, dans notre système solaire par exemple. «Lorsque j’étais étudiant, personne ne se posait la question tant la réponse semblait évidente: non. Or on se rend de plus en plus compte qu’elle ne l’est pas, loin s’en faut», assène Michel Mayor, arguments à l’appui. «Il y a de l’eau sous la surface de Mars. On sait qu’il y a eu une activité volcanique sur la planète rouge. Il y a donc une chaleur fossile énorme et il doit y avoir

des failles. Lorsque des bactéries apparaissent, elles résistent fort longtemps. Sur Terre, dans les failles très profondes, il y a des bactéries. Si, lorsque l’eau coulait sur Mars et qu’il y avait une atmosphère, il y a 3 milliards d’années, la vie a émergé, il est très probable qu’elle existe encore en profondeur.»



Mieux, poursuit l’astrophysicien, il est d’autres endroits du système solaire où l’eau existe à l’état liquide et qui pourraient donc abriter la vie. C’est le cas par exemple d’Europa, l’un des 79 satellites naturels de Jupiter. «Sa surface est une banquise qui flotte sur un océan: il y a de l’eau liquide dessous.



Ce sont les effets de marée qui, en malaxant ce satellite, suffisent à injecter assez d’énergie pour permettre à l’eau de rester liquide.» Et le scientifique de s’enthousiasmer enfin pour Titan, la plus grosse lune de Saturne, «avec sa chimie complètement folle: ses lacs et ses glaciers d’hydrocarbure… Avec Titan, on parle d’un monde au-delà de la science-fiction.» La NASA ne s’y est d’ailleurs pas trompée. Fin juin, l’agence américaine a annoncé qu’elle enverrait un drone, Dragonfly (Libellule), étudier cet astre à l’épaisse atmosphère, à l’horizon 2026 pour un atterrissage en 2034. Objectif avoué de la mission à un milliard de dollars: trouver des traces de vie ancienne, pour comprendre comment la vie a commencé. Dragonfly, avec ses huit rotors, volera dans le ciel de Titan. Ce sera la première fois qu’un appareil butinera sur un autre astre. Le drone se posera puis fera des étapes, de plus en plus grandes au fil de sa mission d’au moins deux ans et huit mois, afin d’analyser différentes parties de Titan. Titan a des océans et des lacs liquides en surface. Mais ce n’est pas de l’eau: ils sont faits de méthane, rendu liquide par la température ultrabasse. «Nous rendre dans ce monde océanique pourrait révolutionner ce que nous savons de la vie dans l’Univers», a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.



E.BZ/AFP





