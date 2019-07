Le Chili témoin d'une éclipse totale de soleil

Le Chili, épicentre de l'astronomie mondiale grâce à la présence de télescopes parmi les plus performants du monde, était mardi le témoin privilégié d'une éclipse totale de soleil. Elle était également visible dans une grande partie du Pacifique ainsi qu'en Argentine.

Le phénomène a commencé à 13h01 (19h01 suisses) dans l'océan Pacifique et la bande d'obscurité totale, large de plus de 150 km, devait atteindre les côtes chiliennes à 16h38 (22h38 suisses), puis traverser le sud de l'Argentine, selon la Fondation chilienne d'astronomie. Le passage de l'ombre de la Lune, qui va s'interposer entre le Soleil et la Terre, devait entraîner plus de deux minutes d'obscurité totale en plein jour, et la température devait baisser de trois à quatre degrés.

Au Chili, qui concentre près de 45% des observations mondiales, environ 300'000 touristes, scientifiques, chasseurs d'éclipses, passionnés ou simples curieux ont fait le déplacement, selon les autorités, alors que les météorologues prévoient un ciel dégagé dans le nord du pays.

Très rare

«Le Chili est la capitale du monde en matière d'astronomie. Nous sommes les yeux et les sens de l'humanité pour pouvoir regarder, observer et étudier les étoiles et l'Univers», s'est félicité le président chilien Sebastian Pinera, qui a visité l'observatoire de la Silla, situé à 2400 mètres d'altitude et opéré par l'Organisation européenne pour des observations astronomiques dans l'hémisphère austral (ESO).

«Il est très rare que la totalité d'une éclipse se voit au-dessus d'un observatoire. La dernière fois, c'était en 1991» au-dessus de l'observatoire de Mauna Kea, à Hawaï, s'est également réjoui Matias Jones, astronome à l'ESO, un des premiers observatoires internationaux à s'installer dans le nord du Chili.

Cette coïncidence permettra de mettre en pratique une série d'expériences. «Les éclipses sont l'occasion d'étudier la partie extérieure de l'atmosphère, qui est la couronne, puisque la Lune couvre toute la partie centrale du Soleil», explique-t-il. Une autre éclipse totale du soleil pourra être observée dans le sud du pays le 14 décembre 2020. (ats/nxp)