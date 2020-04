Des plantes lumineuses pour décorer notre intérieur

Des plantes qui illumineront nos rues la nuit, à la place d'un éclairage public. Qui décoreront nos intérieurs très tendance et qui nous permettront peut-être un soir de lire à l'ombre d'un ficus. Cette prouesse écologique pourrait bientôt se réaliser grâce à la dernière découverte d'une équipe de chercheurs. Ils ont manipulés des gènes de champignons pour optimiser la bioluminescence de plantes.

Dans la revue Nature Biotechnology, le Dr Karen Sarkisyan, chercheur à l'Imperial College de Londres, et ses collaborateurs en Russie et en Autriche, expliquent avoir exploité une récente découverte selon laquelle certains champignons émettent de la lumière. Ils ont ainsi inséré quatre gènes du champignon Neonothopanus nambi dans l'ADN des plants de tabac.

Ces gènes se rapportent à des enzymes qui convertissent l'acide caféique de la plante, par une série d'étapes, en une substance chimique appelée luciférine. Cette luciférine émet de l'énergie sous forme de lumière. Résultat, des plantes qui brillent avec une teinte verdâtre visible à l'œil nu. L'équipe a constaté que la luminescence changeait à mesure que les plantes grandissaient et vieillissaient.

«À l'avenir, cette technologie peut être utilisée pour visualiser les activités de différentes hormones à l'intérieur des plantes au cours de leur vie, de manière absolument non invasive, a déclaré au Guardian Karen Sarkisyan. On pourra aussi surveiller les réponses des plantes à divers stress et changements dans l'environnement, tels que la sécheresse.»

Dix fois plus brillante

A l'instar des lucioles, de nombreux animaux, microbes et champignons peuvent briller, un phénomène bien connu sous le nom de bioluminescence. Elle ne se produit cependant pas naturellement chez les plantes. Parmi les approches précédentes, certains chercheurs ont livré aux plantes à la fois des luciférines et les enzymes nécessaires à la bioluminescence via des nanoparticules. D'autres les ont incorporé dans des gènes bactériens. Le nouveau procédé permet toutefois de créer une lumière jusqu'à dix fois plus brillante et sans effet toxique.

Si les plantes luminescentes seront avant tout utilisées dans les laboratoires, l'équipe du Dr Sarkisyan espère les mettre dans quelques années sur le marché. De quoi rêver un jour de fêter Noël sous un sapin qui brillera par lui-même de mille feux...