Une possible collision de satellites évitée par l'ESA

L'ESA a annoncé mardi avoir dévié de sa trajectoire un satellite d'observation des vents de l'atmosphère pour lui éviter une possible collision avec un de ses homologues de la constellation de SpaceX, destinée à fournir internet.

«L'ESA a effectué pour la première fois hier une manoeuvre d'évitement (rehausse de son altitude) pour protéger son satellite #Aeolus d'une collision avec l'un des satellites de la constellation #Starlink de @SpaceX», a tweeté l'agence spatiale européenne.

This morning, @ESA 's #Aeolus Earth observation satellite fired its thrusters, moving it off a collision course with a @SpaceX satellite in their #Starlink constellation pic.twitter.com/bn2GHnSoFI

«Avec l'augmentation du nombre de satellites en orbite, notamment due aux méga-constellations comprenant plusieurs centaines, voire milliers de satellites, il va devenir indispensable de confier l'exécution des manoeuvres d'évitement de collision à une intelligence artificielle», a ajouté l'ESA.

«Ces manoeuvres prennent beaucoup de temps»

Si les satellites Starlink sont pour l'instant 60 à tourner autour de la Terre, Elon Musk, le patron de SpaceX, ambitionne d'en envoyer 12'000 afin de fournir le globe en internet à haut débit.

«L'ESA a effectué 28 manoeuvres d'évitement de collision en 2018 à cause d'un satellite inactif ou des fragments d'une collision précédente. Calcul des trajectoires, du risque de collision, des conséquences des différentes actions possibles... Ces manoeuvres prennent beaucoup de temps», a poursuivi l'ESA sur son compte twitter.

It is very rare to perform collision avoidance manoeuvres with active satellites. The vast majority of ESA avoidance manoeuvres are the result of dead satellites or fragments from previous collisions#SpaceDebris pic.twitter.com/mjbdoFfCPa