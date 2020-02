Vingt-cinq vidéos pour mieux comprendre le Coronavirus

À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Face à l'avalanche de questions, de craintes et pire encore, de fausses informations liés au Coronavirus, le service média des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) a réquisitionné ses spécialistes, des infections virales ou des maladies infectieuses par exemple, et dans d'autant de domaines (liste non exhaustive) que la médecine tropicale et humanitaire, la pneumologie, ou encore l'ingénierie biomédicale.

Depuis le 29 janvier, ce ne sont pas moins de vingt-cinq vidéos qui ont été publiées sur la plateforme YouTube des HUG. Et dans lesquelles les spécialistes répondent aux questions que certains peuvent se poser, telles que: «Comment fonctionne le test de dépistage du Coronavirus?» – «Comment réagissent les poumons face au virus?» – ou encore «Pourquoi croise-t-on beaucoup de personnes portant un masque à l'hôpital?»

Contactés, les HUG reconnaissent le caractère exceptionnel de l'événement. «Nous ne pouvions malheureusement pas répondre à toutes les demandes des médias et interrogations du public, expliquent-ils. Nous avions à cœur et c'est notre rôle d'établissement public, surtout face aux fausses rumeurs qui avaient circulé, de diffuser de l'information la plus juste et précise possibles.