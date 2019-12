Le télescope Cheops s'est envolé vers les exoplanètes

Le télescope spatial suisse CHEOPS a décollé comme prévu mercredi à 09h54 de Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée Soyouz. Le largage du satellite est prévu vers midi, heure suisse.

Cheops a quitté la Terre, après un report du lancement la veille, pour gagner son poste d'observation des exoplanètes et tenter de gravir une marche supplémentaire dans la compréhension de l'origine de la vie. Le premier essai de lancement avait avorté en raison d'un composant défectueux. Le compte à rebours avait été interrompu une heure et vingt-cinq minutes avant l'envol.

Mercredi à 05h54 heure locale, tout s'est passé comme prévu et la fusée s'est élancée dans un bruit assourdissant dans le ciel nocturne de Kourou. Le satellite d'observation italien Cosmo-Skymed a d'abord été largué.

Le tour de CHEOPS est prévu deux heures et 23 minutes après le décollage. Ce n'est qu'à ce moment-là que les responsables de la mission pourront pousser un ouf de soulagement.

The #Soyuz #VS23 of #CHEOPS launch from a different perspective, capturing the illumination of the clouds & folk watching at the Colibri viewing site, 5.6km from the pad.



