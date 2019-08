Un caillou gros comme un gratte-ciel va nous frôler

Et c'est reparti! Après un énorme caillou qui a frôlé la Terre par surprise le 25 juillet dernier, voilà un nouvel astéroïde qui nous arrive dessus. Il répond au doux nom de 2006 QQ23 et il devrait lui aussi passer «tout près» de notre planète, soit à quelque 8 millions de kilomètres. Date prévue: 10 août.

Selon le Centre d'études des objets célestes proches de la Terre (CNEOS) de la NASA, l'objet file à une vitesse de 4,67 km/s soit 16'800 km/h et son diamètre est d'environ 570 mètres, soit plus grand que l'Empire State Building, note CNN. Ce qui le classe d'office dans la catégorie des astéroïdes «potentiellement dangereux», précise l’agence américaine dans un communiqué.

Mais le ciel ne devrait pas toutefois nous tomber sur la tête. L'objet reste de taille modérée et devrait être inoffensif. Il faut dire que chaque année, 6 cailloux de la taille de 2006 QQ23 passent près de notre planète.

D'ailleurs toutes les agences spatiales scrutent le ciel avec vigilance. Actuellement, près de 900 comètes et astéroïdes mesurant plus d’un kilomètre de diamètre, soit près de deux fois plus grand que 2006 QQ23, sont placés sous haute surveillance.